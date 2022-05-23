Глава британского МИД: Я хотела бы видеть Молдавию вооруженной по стандартам НАТО страной

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Как сообщила в интервью Telegraph глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Лондон и другие страны-члены НАТО обсуждают вопрос поставок современного оружия Кишиневу. Это необходимо, как считает Трасс, чтобы защитить страну от якобы намечающегося вторжения российской армии.

Я бы хотела видеть Молдавию оснащенной по стандартам НАТО. Это дискуссия, которую мы ведем с нашими союзниками

— сообщила министр.

Трасс добавила, что НАТО ведет переговоры с руководством Республики Молдова о переоснащении вооруженных сил страны современным оружием взамен техники советских времен. Британский министр считает, что не только оборона Украины, но и Молдавии должны соответствовать «стандартам НАТО», чтобы страна могла защититься от будущего нападения.

В конституции Молдавии прописано, что страна должна сохранять нейтральный статус и не должна участвовать в военных альянсах. Однако, еще в 1994 году руководство Молдавии начало сотрудничество с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. При этом по данным опросов, проведенных недавно среди жителей республики, большинство граждан высказались против вступления Молдовы в Североатлантический альянс.

НАТО, особенно в свете событий, происходящих на Украине, очень раздражает присутствие в Приднестровской Молдавской республике российских миротворцев. В конце 2020 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии, организовав на территории Приднестровья военную базу. В Москве считают, что российские миротворцы находятся на территории Приднестровской республики на законных основаниях.

Любопытно, что со столь громким заявлением от имени не только Великобритании, но всего военного альянса, выступила именно глава МИД Соединенного Королевства. Этот факт может быть косвенным подтверждением информации, которую публикуют независимые британские СМИ, о том, что некий английский «теневой кабинет», управляемый из Вашингтона, готовит скорую отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра. А на его место, как утверждают журналисты со ссылкой на попавшую к ним переписку «заговорщиков», как раз планируется выдвинуть Лиз Трасс.