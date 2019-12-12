Дело о российских шпионах в Верхней Савойе: кто кем манипулирует? (Atlantico, Франция)

Дело о предполагаемых российских шпионах в Верхней Савойе напоминает старые фильмы о Джеймсе Бонде и заставляет европейскую прессу жадно облизываться. Ален Родье, отставной офицер французской разведки, склонен не доверять источникам информации о якобы русских агентах ГРУ.

Европейские издания стараются извлечь максимальную выгоду из шпионского скандала, который отдает старой доброй "бондианой". Утверждается, что российские "агенты" проживали в Верхней Савойе в период с 2014 по 2018 год, превратив регион в настоящую тыловую базу. Там якобы бывали убийцы ГРУ, которые вели охоту по всему континенту. Все это навевает воспоминания о (довольно старых) фильмах про Джеймса Бонда, которые тоже начинались с лыжни. Будоражит фантазию читателей и питает домыслы…

Момент был подобран чрезвычайно грамотно: новость прозвучала после саммита НАТО в Лондоне, где, несмотря на немалые сложности, были объявлены новые "враги", Китай и Россия! Напрашивается вопрос: речь идет о врагах западного мира (то есть старой Европы, которая слишком устала, чтобы самостоятельно обеспечить свою оборону) или же о врагах США? Отметим, что в то же самое время (6 декабря) младший лейтенант саудовских ВВС убил трех человек на американской базе Пенсакола (он проходил там стажировку), заявив о своей "ненависти к злу" (то есть, Америке). Около десяти аравийцев (двое из них снимали происходящее) были задержаны следствием. При этом Вашингтон относит Саудовскую Аравию к категории дружественных стран (напомним, что 15 из 19 участников терактов 11 сентября 2001 года были гражданами Саудовской Аравии).

Источники информации о российских шпионах отличаются завидным разнообразием, но в их числе есть сайт Bellingcat, который заслуживает не больше доверия, чем Сирийский центр прав человека (как утверждает пресса, у его сотрудников "широкая сеть информаторов" в Сирии, и, следовательно, им не обязательно самим быть на месте событий). По чистой случайности, обе эти частные организации расположены на территории Великобритании, где у них, разумеется, нет никаких связей с МИ-5 и МИ-6. Напомним, что агенты КГБ проникли в самую глубь британской разведки ("Кембриджская пятерка" и множество похожих дел), что повлекло за собой гибель многих сотрудников, которые работали в странах Варшавского договора. У англичан остались с тех пор весьма болезненные воспоминания. Легко понять, что они подозревают во всем российские спецслужбы, особенно ту, что сохранила прежнее название: ГРУ. КБГ в свою очередь разделился на две организации: СВР (внешняя разведка) и ФСБ (контрразведка). Таким образом, обожаемые СМИ Bellingcat и СЦПЧ могут быть для Лондона чрезвычайно интересными рычагами влияния. Но британские джентльмены, конечно же, не станут мараться о такие нечистоплотные методы, которые являются уделом Москвы и ее СМИ!

Если внимательнее присмотреться ко всем последним событиям, возникает ощущение, что британцы охвачены острой паранойей в отношении Москвы, хотя у них самих никогда не было подобных сомнений насчет радикальных исламистских движений (одно время даже шел разговор о "Лондонистане"). Теракты последних лет на их территории заставили их несколько реальнее оценивать ситуацию и даже поддержать усилия французов в Сахеле, где они не раз оказывали эффективное содействие операции. Как бы то ни было, "коварный Альбион" ведет собственную игру, что вполне логично, особенно в нынешний неопределенный период Брексита. Кроме того, доказательство того, что русские - настоящие "плохиши", позволяет добиться еще более тесного сближения с США (они, кстати, тоже оказывают нам немалую помощь в Сахеле). Мне как бывшему военному доводилось работать с нашими англосаксонскими союзниками (пусть и в других регионах), и у меня всегда складывалось впечатление (быть может, я преувеличиваю), что больше взаимопонимания между людьми на местах было, чем между их политическим руководством.

Если верить точным и, разумеется, беспристрастным расследованиям Bellingcat (осуждение России, по факту, лежит в основе его бизнеса), немецкого издания "Шпигель" (на него так или иначе влияет немецкое правительство, которое постоянно просит защиты для Германии от НАТО в целом и США в частности) и сотрудникам специального отдела швейцарского холдинга Tamedia (лично я раньше ничего не слышал о нем), несостоявшимися убийцами Сергея Скрипаля (обменянный в 2010 году двойной агент в КГБ) и Емельяна Гебрева (болгарский торговец оружием), которыевыжили после покушения, были бойцы "подразделения 29155" 161-го центра спецподготовки ГРУ. До этого года о нем никто ничего не говорил. Тем не менее "Нью-Йорк Таймс" заявила о его существовании (с 2008 года) на основании сведений, которые были любезно предоставлены изданию разведкой (видимо, американской). Во всем этом, конечно же, нет и намека на попытку повлиять на общественное мнение, одна лишь подлинная информация для борьбы с российскими "фейками". Утверждается, что целью работы этого недавно выявленного подразделения были темные дела Кремля. Кстати говоря, это звучит относительно правдоподобно, если учесть, что в прошлом спецназ ГРУ (был он и у КГБ) занимался "мокрыми" операциями (убийство и террор) по указанию Кремля во славу коммунистического интернационала.

Всего было установлено полтора десятка "агентов". Некоторые предположительно участвовали в операциях по дестабилизации стран, которые нацелились на сближение с ЕС и НАТО (вроде Молдавии и Черногории). Стоит отметить, что это не имеет никакого отношения к упомянутым ранее покушениям.

В июле этого года газета "Трибюн де Женев" (швейцарцы определенно дадут многим фору по этой теме) отследила маршрут генерала Дениса Сергеева (он же Федоров, причем его, видимо, повысили, поскольку до того момента он значился полковником), главного руководителя ГРУ в организации покушений на Скрипаля и Гебрева. Швейцарцы получили сведения от Bellingcat, а также "источников в полиции, судебных органах и разведке нескольких стран". Отметим, что эти ведомства обычно не разговаривают с прессой (особенно иностранной), а если делают это, то с определенной целью.

Кроме того, по утверждению все того же издания, генерал Сергеев регулярно проживал в Верхней Савойе. Напрашивается очевидный вывод: Франция служила тыловой базой для операций ГРУ в Европе (а что насчет СВР и ФСБ?). Это якобы было подтверждено неким высокопоставленным сотрудником французской контрразведки, который говорил со швейцарской газетой. Что-то наши агенты совсем разболтались в последнее время! Российские шпионы якобы жили в Шамони, Аннемасе, Межеве и Эвиане, а также более отдаленных местах, где они даже ходили за покупками. Довольно любопытно, учитывая, что сотрудников спецслужб инструктируют скрываться во время тайных операций в больших городах, где их труднее найти, чем в сельской местности. От них также требуют ограничить покупки, чтобы не привлекать внимание местных жителей. При этом сами СМИ пишут, что в настоящий момент во Франции не было обнаружено следов операций этого подразделения ГРУ, а также их оборудования и местных пособников. Хорошо хоть, что они не забыли свой пистолет Макарова с глушителем на ночном столике! Если отложить шутки в сторону, у французских органов, судя по всему, нет никаких доказательств незаконной деятельности на территории Франции, которые могли бы стать основанием для привлечения к следствию… Странное дело!

Убийство в Берлине

Существует и еще одно дело, без прямой связи с вышеупомянутой "тыловой базой" (поскольку там все успокоилось еще в 2018 году). Гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили, бывший участник второй чеченской войны и войны в Грузии, был убит двумя выстрелами в голову в Берлине в августе 2019 года. Стоит отметить, что он долгое время разыскивался российскими спецслужбами. Немецкая полиция быстро задержала некоего Владимира Сокола. На самом деле этого человека якобы зовут Вадим Красик, и он участвовал в убийстве какого-то российского бизнесмена в Москве в 2013 году. Странно, что российские спецслужбы решили воспользоваться услугами убийцы, чье прошлое могут с такой легкостью раскопать следователи и, конечно же, сайт Bellingcat. Отметим, что его задержали прямо в тот момент, когда он пытался избавиться от велосипеда и оружия, которое использовал для совершения убийства (это еще предстоит доказать баллистической экспертизе). Все это выглядит, как минимум, несуразно. Как бы то ни было, 4 декабря занимающаяся шпионажем федеральная прокуратура Карлсруэ взяла это дело, отметив, что убийство Хангошвили было совершено "либо по заказу государственных ведомств Российской Федерации, либо по заказу Чеченской Республики". Отметим, что вторую гипотезу на самом деле нельзя полностью исключать, поскольку у Рамзана Кадырова могло возникнуть желание оказать услугу своему большому другу Путину, хотя тот его ни о чем не просил. К тому же, расстрел противников Кадырова за границей - нередкое дело. В любом случае, Берлин выдворил двух российских дипломатов и обвинил Москву в недостаточном сотрудничестве со следствием. В ответ двум работающим в России немецким дипломатам придется собирать чемоданы! Мафиозный след пока что не считается приоритетным, хотя он мог бы многое дать, поскольку "воры в законе" действуют не только в России, но и в Чечне, Грузии и Западной Европе.

Как бы то ни было, пока более весомые доказательства не были представлены беспристрастному правосудию, имеет смысл задаться вопросом: "Кому выгодно преступление?"

Все эти неприятные истории всплыли накануне встречи "нормандской четверки", то есть президентов России, Украины (избранный 21 апреля Владимир Зеленский считается менее антироссийским, чем его предшественник Петр Порошенко) и Франции, а также канцлера ФРГ для урегулирования конфликта в Донбассе. И хотя никто не строил иллюзий по поводу результатов саммита, некоторые, видимо, все же попытались сходу его подорвать. Кроме того, стоит вопрос снабжения Западной Европы российским газом, которое ждет стратегический поворот 1 января 2020 года. Существует немалая вероятность того, что эти поставки серьезно сократятся, от чего пострадают все в Европе: Россия будет получать меньше валюты, Украина станет меньше зарабатывать на транзите, а Европа (в частности Германия) столкнется с существенным спадом поставок в зимний период. Есть только одна страна, которую могут порадовать проблемы Европы. Называть ее нет необходимости…

Ален Родье (Alain Rodier)