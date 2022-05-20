Рогозин: "Сармат" может снести половину берега континента, который проявит агрессию к России

Одна межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна уничтожить половину берега того континента, который Россия сочтет неугодным. Об этом на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание" заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится", - приводит слова Рогозина РИА Новости.

В апреле Рогозин заявил, что планируется построить 46 боевых комплексов стратегического назначения "Сармат".

"Сармат" - это, прежде всего, щит, это важнейший фактор стратегической стабильности. "Сармат" не для нападения, а для того, чтобы этого нападения на нас не было", - приводил его слова сайт "Роскосмоса".