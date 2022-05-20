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Во время войны американской армии и союзников в Персидском заливе в 1990-1991 гг. почти треть всех военнослужащих пожаловались на появление странных симптомов – сыпь, усталость, проблемы с пищеварением, боль в мышцах и суставах. На протяжении длительного времени федеральные службы отрицали возможность отравления военнослужащих химическими веществами. Появление странных симптомов списывали на нервно-психические расстройства после участия в боевых действиях.

Однако на прошлой неделе в журнале Environmental Health Perspectives были опубликованы результаты исследования. Теперь утверждается, что американские военнослужащие якобы подвергались воздействию зарина. Отравления начали происходить после того, как американская армия нанесла удары по хранилищам химических веществ в Ираке. Это, опять же, версия американской стороны, которая не имеет иных подтверждений со стороны незаинтересованных источников. Видимо, это для оправдания истории с "пробиркой Пауэлла", которая, как известно, понадобилась для нового вторжения в Ирак.

Вплоть до настоящего времени около 100 тысяч бывших военных получают помощь от последствий отравления в Ираке. Американские исследователи утверждают, что разработанный как пестицид, зарин для химического оружия, хранился Ираком и до, и после войны в Персидском заливе 1990–1991 годов. Известно, что синтетический нервно-паралитический агент атакует центральную нервную систему и мозг, вызывает судороги и удушье.

В послевоенные годы ветеранов, обратившихся за медицинской помощью в Департамент по делам ветеранов , встречали с недоверием и отправляли в больницы для лечения психических заболеваний. Опросы, проведенные в начале 2010-х годов среди ветеранов войны в Персидском заливе, были сосредоточены в основном на вопросах о психологических и психиатрических симптомах, не акцентируя внимание на последствиях воздействия отравляющих веществ на организм.

Но в 2013 году эпидемиолог Стивен Кафлин заявил, что департамент якобы скрыл результаты исследований, которые установили связь физических недугов с последствиями воздействия отравляющих веществ. Сокрытие этих последствий ставило своей целью освобождение государства от обязанности выплаты соответствующих пособий и компенсаций бывшим военнослужащим американской армии.

В результате нового исследования эти предположения подтвердились. 1116 ветеранов войны в Персидском заливе прошли тщательное обследование. Было установлено, что каждый из ветеранов будто бы подвергся воздействию нервно-паралитического газа.

В этой связи только один вопрос: а деятельность своих военных биолабораторий на Украине американские исследователи когда собираются подвергнуть подробному изучению?..