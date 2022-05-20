Politico: Вашингтон опасается отправлять на Украину дальнобойные РСЗО из-за риска ударов по территории России

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Украинские власти разочарованы тем, что администрация Байдена сопротивляется предоставлению американских ракетных систем дальнего радиуса действия. Дальнобойная артиллерия, как считают в Киеве, будет иметь решающее значение в военном противостоянии с Россией. Однако в Белом доме опасаются, что предоставление такого оружия будет воспринято Кремлем как прямая эскалация конфликта между НАТО и Россией.

Официальные лица украинского правительства в течение нескольких месяцев умоляли США прислать дальнобойные РСЗО

— пишет Politico.

Однако, как рассказали Politico источники в американском правительстве, Белый дом считает, что ВСУ могут использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. Такие действия могут спровоцировать Москву на ответные шаги и усугубят не только военный конфликт на Украине, но могут вывести его за пределы региона. Поэтому, несмотря на беспрецедентную военную помощь, которую США уже оказывают Украине, вместо РСЗО Вашингтон направит Киеву гаубицы. К тому же, как рассуждают практичные американцы, эти установки и боеприпасы к ним стоят намного дешевле.

США уже «незаметно» предоставили Украине несколько старых советских систем залпового огня со складов союзников из Восточной Европы. И несмотря на настойчивые просьбы Киева пока не собираются поставлять современные дальнобойные системы.

Издание не приводит наименование РСЗО, которые запрашивает Украина. Но описывает технические характеристики ракетной установки М270 MLRS, поступившей на вооружение армии США в 1983 году. Это мобильное оружие, способное выпускать 12 ракет и быстро менять дислокацию. Дальность стрельбы М270 составляет 30-60 километров обычными снарядами и до 160 км. специальными ракетами.

Ранее Киев сообщал, что на вооружение ВСУ поступили американские системы Himars с дальностью стрельбы до 500 км. Однако официального подтверждения этому со стороны Вашингтона нет.

Politico пишет, что американские власти опасаются «непредсказуемости Путина». В Белом доме считают, что предоставление Украине дальнобойного современного оружия может спровоцировать Кремль на применение «химического оружия или других средств массового поражения». Исходя из этого, администрация Байдена пока не собирается снабжать Украину РСЗО и аналогичными установками, если верить прессе США.

Если это действительно так, то некоторая доля здравомыслия у американских политиков в отношении к российско-украинскому конфликту еще осталась. Хотя эти публикации могут быть и порцией дезинформации.