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Российскому «Адмиралу Кузнецову» помешал ветер

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Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».
Источник изображения: © CC BY-SA 1.0, Pink floyd88 a

Заходу в док единственного российского авианосца — «Адмирала Кузнецова» — помешала непогода. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Один собеседник агентства заявил, что «заход авианосца в док перенесен по метеоусловиям — сильный ветер». Другой добавил, что проведение этой операции ожидается.

В мае ТАСС, также ссылаясь на источник, информировал, что «Адмирал Кузнецов» зайдет в док 35-го судоремонтного завода 15-17 мая.

В сентябре 2021 года заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев сказал, что такой великой стране, как Россия, авианосец нужен.

В августе того же года РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвинули на один год.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
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