Войти
Lenta.ru

Российский «Адмирал Кузнецов» зайдет в док через несколько дней

523
0
0
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» зайдет в док 35-го судоремонтного завода через несколько дней. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, к назначенному времени док заполнят водой, затем снимут перемычки, заведут корабль в док и снова восстановят перемычки, после чего воду откачают.

«Ожидается, что авианосец зайдет в док 15-17 мая. Затем два месяца уйдут на восстановление перемычки и откачку воды», — сказал собеседник.

Ранее ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе, сообщал, что «Адмирал Кузнецов» зайдет в док 35-го судоремонтного завода в мае.

В сентябре 2021 года заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев сказал, что такой великой стране, как Россия, авианосец нужен.

В августе того же года РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвинули на один год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Похожие новости
29.06.2020
Российский авианосец больше не будут сравнивать с паровозом
09.11.2018
СМИ: Россия лишилась дока для ремонта "Адмирала Кузнецова"
29.10.2018
Россия из "железного корыта" сделала авианосец
24.04.2018
Источник: заключен контракт на ремонт единственного авианосца России "Адмирал Кузнецов"
17.11.2016
Единственный авианосец ВМФ модернизируют в 2018 году
10.01.2014
Модуль будущего
13.07.2011
Самолеты вместо рулеток
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 16:54
  • 26128
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 16:45
  • 43
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 15:51
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства
  • 16.05 14:10
  • 2
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 16.05 13:58
  • 429
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.05 13:25
  • 1
В ОДКБ появятся формирования радиационной, химической и биологической защиты - глава Минобороны Белоруссии
  • 16.05 11:44
  • 2
Проект легкой ракеты компании S7 заморожен
  • 16.05 10:56
  • 16
Хроника боев под Белогоровкой и разгром колонны ВС РФ при переправе.
  • 16.05 08:27
  • 4
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 16.05 03:11
  • 1
Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу
  • 16.05 03:10
  • 1
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
  • 16.05 03:10
  • 1
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 01:39
  • 76
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 16.05 01:15
  • 1
Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО