Российский «Адмирал Кузнецов» зайдет в док через несколько дней

Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» зайдет в док 35-го судоремонтного завода через несколько дней. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, к назначенному времени док заполнят водой, затем снимут перемычки, заведут корабль в док и снова восстановят перемычки, после чего воду откачают.

«Ожидается, что авианосец зайдет в док 15-17 мая. Затем два месяца уйдут на восстановление перемычки и откачку воды», — сказал собеседник.

Ранее ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе, сообщал, что «Адмирал Кузнецов» зайдет в док 35-го судоремонтного завода в мае.

В сентябре 2021 года заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев сказал, что такой великой стране, как Россия, авианосец нужен.

В августе того же года РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщило, что ремонт «Адмирала Кузнецова» сдвинули на один год.