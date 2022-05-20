Программа АСУ ВСУ «Крапива» и опасность её использования для войск РФ и ЛДНР

Источник изображения: topwar.ru

В 2014 году, на заре событий, приведших к современной ситуации на Украине, украинским конструкторским бюро «Логика» была начата работа над автономной системой управления (АСУ) войсками. Программа получила название «Крапива». В 2018 году коды программы были переданы подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Программа используется на тактическом уровне – в дивизионах и батальонах, ротах и батареях украинской армии. Судя по отзывам украинских военных, публикуемым в интернете, она действительно удобна и эффективна в использовании. Фактически данная программа позволяет интегрировать средства разведки, управления и огневого поражения в единое информационное поле.

Когда началась специальная военная операция на Украине, Народные милиции Донецкой и Луганской народных республик стали использовать трофейную украинскую программу для управления артиллерией. Даниил Безсонов в своем Telegram-канале пишет о том, что этого делать категорически нельзя.

Источник изображения: topwar.ru

Конечно, у военных был соблазн применять трофейное программное обеспечение, однако это чревато целым рядом рисков. Как бы не была велика потребность в подобном ПО, которого у войск России, ЛНР и ДНР пока нет, но применять «Крапиву» очень самонадеянно. Ведь данная программа продолжает использоваться ВСУ.

Эта программа разрабатывалась украинскими военными специалистами при прямой поддержке США. Соответственно, все данные, загруженные в программу, могут передаваться в украинские силовые структуры и американскую разведку. Представим ситуацию: в программу загружаются российские военные карты, которые в результате оказываются в руках украинского командования. Использовать такую программу для управления действиями российской артиллерии, войск ДНР и ЛНР означает фактически сливать расположения войск украинской стороне.

Правильно отмечают специалисты, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Такой мышеловкой становится и украинская трофейная программа. Реальной альтернативой ее использованию может быть только разработка аналогичной российской программы, но этот вопрос пока еще не решен. Даже если подобное программное обеспечение существует, в воюющие подразделения оно не поставляется.