Войти
Lenta.ru

Япония приготовилась подписать с США документ об отправке астронавтов на Луну

563
0
0
flags_USA_Japan
Флаги США и Японии.

Япония и США намерены на следующей неделе подписать документ об отправке японских астронавтов на Луну в рамках программы по исследованию спутника Земли. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

Уточняется, что подписание соответствующего документа состоится в запланированного визита в Токио президента США Джо Байдена. По данным агентства, в тексте также будет отражен вопрос участия астронавтов из Японии в работе будущей станции на орбите Луны, а также намерения стран заключить в 2023 году соглашение о сотрудничестве в космической области. Предполагается, что оно будет рассчитано на несколько десятилетий.

Ранее сообщалось, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) потратит на лунную программу Artemis 93 миллиарда долларов к 2025 году. В ходе миссии Artemis-1 планируется беспилотный облет Луны, Artemis-2 (в 2023 году) — пилотируемый, Artemis-3 — спуск астронавтов на поверхность естественного спутника Земли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Компании
NASA
Проекты
Луна
Похожие новости
27.01.2021
Россия будет осваивать Луну в одиночестве
26.10.2020
Рогозин назвал бессмысленной лунную гонку между странами
18.05.2020
NASA: проект Gateway может стать первым шагом к присоединению РФ к "Соглашениям Артемиды"
07.08.2019
Заправка в космос: в России создают проект подзарядки спутников на орбите
12.07.2018
Академик Сагдеев: "Есть шанс обнаружить внеземную жизнь в космосе"
15.04.2014
Гагарин, я вас любила!
24.07.2009
Взлета в космическом бизнесе пока не наблюдается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 16:42
  • 26461
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.05 16:33
  • 54
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 20.05 15:50
  • 7
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 20.05 14:52
  • 5
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 20.05 14:52
  • 1
Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
  • 20.05 14:18
  • 12
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 20.05 13:57
  • 11
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 20.05 13:56
  • 33
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 20.05 12:10
  • 3
В США рассказали о «серьезной проблеме» российских Ка-52
  • 19.05 21:34
  • 8
Борисов рассказал об использовании ВС РФ лазерного оружия в спецоперации
  • 19.05 13:45
  • 2
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 19.05 13:25
  • 2
В кабмине сообщили о поставке в ВС РФ оружия на новых физических принципах
  • 19.05 13:16
  • 79
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.05 12:51
  • 2
Минобороны РФ показало кадры боевой работы ЗРК «Тор-М2У» и «Тор М-3» в ходе спецоперации
  • 19.05 10:50
  • 4
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31