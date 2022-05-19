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В Пентагоне ответили на вопрос о применении оружия против НЛО

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Министерство обороны с США выпустило ролики с НЛО
Министерство обороны с США выпустило ролики с НЛО.
Источник изображения: © AP Photo, Department of Defense via AP

Заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй на открытых слушаниях в подкомитете спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса ответил на вопрос о том, были ли случаи применения американскими военными оружия против неопознанных летающих объектов (НЛО) при встрече с ними, сообщает ТАСС.

По его словам, солдаты никогда не пытались каким-либо образом стрелять или иным образом сбивать подобные объекты. Описывая объекты, которые довелось встретить военным США, представитель Пентагона заявил, что большая часть из них представляют собой физические объекты.

«Могут быть некоторые, которые представляют собой метеорологические явления или нечто подобное. Некоторые, очевидно, могут являться аномалиями в приборах наблюдения или чем-то подобным», — пояснил он.

Ранее представитель Пентагона сообщил об 11 случаях, когда американские военные могли столкнуться с НЛО. Как уточнил Брэй, американские военные ни разу не сталкивались с НЛО, «но было по меньшей мере 11 случаев, когда столкновение чуть было не произошло».

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Страны
США
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