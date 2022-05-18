Замглавы МИД Польши обвиняет Россию в уничтожении поставляемых на Украину западных вооружений

На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Испании в июне, Польша будет просить усиления своих границ за счет дополнительного размещения сил альянса. Все это из-за «агрессивной политики Москвы» – такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел польского государства Марчин Пшидач.

В интервью испанскому изданию El Mundo дипломат обвинил Владимира Путина в том, что он бомбит автомобильные дороги и железнодорожные пути, срывая тем самым поставки вооружений на Украину, которые ей предоставляет Запад.

Пока это происходит на украинской территории, но польский представитель почти уверен, что и Польша «входит в список российских целей».

Нельзя исключать сценария, согласно которому Владимир Путин включит Польшу в свои экспансионистские планы – заявил Пшидач.

Дипломат считает, что российская концепция безопасности включает не только Киев, а это «территория от Лиссабона до Владивостока» и однозначно она несет угрозу для ЕС.

Россия представляет собой большую угрозу для Европы, и НАТО следует осознавать это, чтобы мы смогли защищать друг друга от такой агрессивной позиции – сказал он.

Сегодня на польской границе служат как минимум 10 000 хорошо подготовленных американских солдат. Но с учетом того, что происходит в соседней Украине и в связи с угрозой, которая якобы исходит от России в адрес и Польши, польская сторона обратится с просьбой увеличить натовский контингент на своей территории и лучше, чтобы это были постоянные базы.

Алла Малькова