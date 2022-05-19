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Пентагон пообещал поделиться данными о внеземной жизни в случае их обнаружения

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НЛО
НЛО.
Источник изображения: techcult.ru

Ряд представителей Пентагона пообещали американским конгрессменам, что не будут скрывать какую-либо информацию на слушаниях, посвященных случаям наблюдения НЛО. Они выразили готовность поделиться какими-либо данными о внеземной жизни в случае их обнаружения, сообщает ТАСС.

«Есть структуры в нашем правительстве, которые занимаются поиском жизни в других местах, и они делают это уже много десятилетий, они ищут внеземную жизнь. Наша задача — не в том, чтобы скрыть что-то, если мы потенциально найдем что-то, а в том, чтобы понять, что может быть за пределами [нашей планеты], и изучить, что это может значить для нас, если с точки зрения обороны есть какие-то выводы и последствия для национальной безопасности», — рассказал заместитель министра обороны США по разведке Рональд Малтри.

Он объяснил, что министерство готово предоставить запрашиваемую информацию лишь в рамках закрытого слушания, поскольку не желает публично раскрывать методы, используемые для сбора и анализа данных о неопознанных летающих объектах. Заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй, в свою очередь, заверил, что у ведомства нет никаких оснований полагать, что какие-либо найденные ими объекты являются внеземными по происхождению.

Ранее председатель спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса США, демократ от штата Калифорния Адам Шифф заявил, что общественности еще предстоит многое узнать о неопознанных воздушных явлениях и возможных рисках для национальной безопасности.

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США
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