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Минобороны показало работу «Тор-М2» в ходе спецоперации

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Работа на ходу Тор-М2
Работа на ходу Зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Источник изображения: https://kupol.ru/

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности «Тор-М2» обеспечивают противовоздушное прикрытие подразделений Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине. Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов ЗРК.

Отмечается, что расчеты ЗРК в круглосуточном режиме обеспечивают прикрытие наступающих подразделений. Возможности комплекса позволяют защитить войска в ходе наведения переправ, совершения маршей и занятия районов, а также огневые позиции артиллеристов и ракетчиков. Также задачей расчетов «Тор-М2» является обеспечение прикрытия российских колонн с гуманитарной помощью и борьба с беспилотниками противника.

«Расчеты современных ЗРК «Тор-М2» круглосуточно выполняют боевые задачи по прикрытию подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции Луганской Народной Республики от средств воздушного нападения противника», — отметили в сообщении.

В ходе выполнения боевых задач батареей «Тор-М2» в зоне ответственности уничтожены два ударных вертолета и более 90 беспилотников.

ЗРК «Тор-М2» предназначен для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников, ракет и авиабомб. Комплекс может вести огонь без остановок. Это позволяет обеспечивать защиту техники на марше. ЗРК несет 16 ракет 9М338К с дальностью поражения до 12 километров.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ЗРК «Бук-М2» и «Тор-М2» уничтожили более 40 целей на Украине.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
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Бук ЗРК
Тор ЗРК
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