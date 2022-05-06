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В России рассказали о результативности комплексов ПВО

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Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2"
Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М2".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности «Бук-М2» и ближнего радиуса действия «Тор-2М» уничтожили более 40 целей в ходе спецоперации на Украине. О результативности комплексов войсковой противовоздушной обороны (ПВО) сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Для того, чтобы понять "свой" это или "чужой", оператором замаскированного командного пункта ЗРК достаточно и одной секунды, они могут одновременно отслеживать до девятисот целей в выбранном воздушном квадрате. Дальность обнаружения цели — до ста километров. Система автоматически распознает противника и дает команду на огневые позиции. За время спецоперации только эти подразделения ПВО уничтожили больше 40 целей», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что за этот месяц комплексы «Бук-М2» и «Тор-2М» сбили 16 вражеских целей.

В апреле в публикации The National Interest российский комплекс «Витязь» назвали проблемой для ударных самолетов.

Ранее в том же месяце стало известно, что систему ПВО С-500 «Прометей» запустили в серийное производство.

В феврале подразделения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили малоразмерные цели из вооружения комплекса «Тор-М2У» в ходе тренировки.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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Силой оружия
1 комментарий
№1
06.05.2022 13:25
По результатам военной операции на Украине в Минобороны должны сделать соответствующие выводы и скорректировать программу закупки вооружения для войсковой ПВО.
В первую очередь конечно Бук-М3, все общевойсковые армии и корпуса береговой обороны должны получить на вооружение как минимум по одному бригадному комплекту.
Значительно ускорить поставку в войска ЗРК "Сосна-Р" который должен заменить все  практически бесполезные ЗРК Стрела-10, лучшее достижение украинской Стрелы это раздавленные на улицах Киева легковушки....
Про успехи российских "Стрел" за два с половиной месяца также никакой информации.

Форсировать разработку единого войскового ЗРК МД поскольку ни Тор-М2 ни Панцирь-В до конца не отвечают потребностям армии.
Нужен новый  ЗРК у которого:
- большой боезапас для отражения массированных атак (РСЗО, минометы, рой БЛА...)
- несколько типов ракет для уничтожения различных целей (авиация, вертолёты, КР, РС, БЛА,  управляемые мины и снаряды)
- встроенные системы РЭБ как для создания "защитного купола"  так и для направленного действия  на атакующие объекты (БЛА, КР... ) так и на их станции управления посредством лазера, СВЧ, создания радиопомех, перехвата управления объектами, генерация ложных целей....
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