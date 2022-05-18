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ЦАМТО

СВ Индии планируют провести тендер по закупке 1200 бронеавтомобилей для эксплуатации в условиях высокогорья

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EA Technologies CEATAC (CEA Tactical Radar)
Первый опытный образец австралийской наземной двухдиапазонной радиолокационной станции CEA Technologies CEATAC (CEA Tactical Radar) с АФАР на шасси бронированной машины Thales Hawkei PMV, в экспозиции выставки Land Forces 2018. РЛС предназначена для использования в составе австралийского варианта ЗРК Raytheon/Kongsberg NASAMS 2. Аделаида (Австралия), 05.09.2018.
Источник изображения: Tim Fish / www.monch.com

ЦАМТО, 17 мая. Сухопутные войска Индии выпустили запросы об информации (RfI), в которых прописаны технических характеристики бронеавтомобилей, предназначенных для эксплуатации в высокогорных районах страны.

Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на официальные лица, знакомые с данным вопросом, Министерство обороны Индии планирует оснастить армейские и другие подразделения высокомобильными бронеавтомобилями (PMV – protected mobility vehicles) для использования в высокогорных районах (на высоте до 4000 м и выше).

В двух запросах об информации, опубликованных 12 мая, Сухопутные войска Индии указали технические характеристики бронемашин, которые необходимы для работы в условиях высокогорья, включая грузоподъемность, скорость, рабочую температуру, рабочую высоту, а также баллистическую защиту.

Первая версия PMV(HA) с колесной формулой 4x4 для эксплуатации на высотах свыше 4000 м должна быть оснащена автоматической трансмиссией, вмещать десант как минимум из 10 человек (не считая водителя и штурмана) с боевой нагрузкой не менее 30 кг на каждого военнослужащего. Всего планируется закупка 500 таких бронемашин.

Другая версия PMV(S) с колесной формулой 4x4 должна оптимально функционировать при температуре от +40 град. C до -15 град. C на высотах менее 4000 м. Сухопутным войскам Индии требуется до 700 бронемашин в данном варианте.

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Индия
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