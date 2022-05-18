Войти
Lenta.ru

В России рассказали о возможности сохранить «Мир» вместо МКС

554
0
0
Орбитальный комплекс «Мир» в июне 1998 года. NASA
Орбитальный комплекс «Мир» в июне 1998 года. NASA.
Источник изображения: spaceflight.nasa.gov

Российскую многомодульную околоземную станцию «Мир» можно было бы сохранить, если бы не появилась Международная космическая станция (МКС). Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

По его словам, в конце жизненного срока «Мира» возникли определенные проблемы, которые можно было преодолеть.

«Кроме технических сложностей возникли еще и финансовые: в этот период мы уже начали делать Международную космическую станцию и нести затраты, связанные с этим. Для страны тащить две станции было практически невозможно, поэтому произошла естественная замена нового на старое», — сказал специалист.

Крикалев отметил, что «если бы не это, наверное, станцию "Мир" мы могли бы поддерживать и дальше».

Также специалист заявил, что решение о новой орбитальной станции на смену МКС будет принято ближе к 2024 году.

Советско-российская орбитальная станция «Мир» просуществовала в период с 1986 по 2001 годы. Первый модуль МКС был запущен в 1998 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
12.10.2020
Российские космонавты на МКС не получат новогодние подарки
12.10.2020
Протекающей российской «Звезде» на МКС не помог пластилин
26.05.2020
Россия отправит биологический спутник с двумя десятками мышей в космос
30.12.2019
Роскосмос заказал пуск восьми пилотируемых "Союзов" к МКС в 2021-2025 годах
29.04.2019
Источник: последнюю ракету "Союз-ФГ" с украинской системой управления запустят 25 сентября
14.03.2019
Руководители космических отраслей России и Казахстана обсудят сотрудничество по Байконуру
19.03.2018
"Роскосмос" нашел способ окупить траты на МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 14:24
  • 26317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 12:56
  • 5
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 11:47
  • 2
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 10:52
  • 9
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 05:58
  • 1
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 20:29
  • 3
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF