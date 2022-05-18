В России рассказали о возможности сохранить «Мир» вместо МКС

Российскую многомодульную околоземную станцию «Мир» можно было бы сохранить, если бы не появилась Международная космическая станция (МКС). Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

По его словам, в конце жизненного срока «Мира» возникли определенные проблемы, которые можно было преодолеть.

«Кроме технических сложностей возникли еще и финансовые: в этот период мы уже начали делать Международную космическую станцию и нести затраты, связанные с этим. Для страны тащить две станции было практически невозможно, поэтому произошла естественная замена нового на старое», — сказал специалист.

Крикалев отметил, что «если бы не это, наверное, станцию "Мир" мы могли бы поддерживать и дальше».

Также специалист заявил, что решение о новой орбитальной станции на смену МКС будет принято ближе к 2024 году.

Советско-российская орбитальная станция «Мир» просуществовала в период с 1986 по 2001 годы. Первый модуль МКС был запущен в 1998 году.