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В «Роскосмосе» рассказали о судьбе МКС после 2024 года

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МКС
МКС.
Источник изображения: techcult.ru

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что решение о новой орбитальной станции на смену Международной космической станции (МКС) будет принято ближе к 2024 году. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По словам космонавта, решение о судьбе МКС примут после консультаций с инженерами, техниками и научно-техническими советами.

«Окончательное решение зависит от приоритетов, которые мы выберем. В 1980-1990-е годы звучали рассуждения вроде "давайте вообще прекратим пилотируемую программу", "давайте вообще прекратим развитие космонавтики и будем делать колбасу за эти деньги". Это повторяется сейчас, мы находимся на новом витке подобных доводов», — подчеркнул Крикалев.

Ранее в НАСА заявили, что рассчитывают продолжить сотрудничество с Россией на МКС до 2030 года. По словам главы НАСА Билла Нельсона, в данный момент у американской стороны нет оснований полагать, что Россия готова выйти из партнерских отношений по станции. «Я не вижу ничего в отношениях между астронавтами и космонавтами... что повлияло бы на наши профессиональные отношения», — подчеркнул глава НАСА.

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