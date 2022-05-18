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ЦАМТО

Греция в ближайшее время начнет переговоры с США по приобретению истребителей F-35

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Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Истребители ВВС США F-35A Lightning II.
Источник изображения: © U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock

ЦАМТО, 17 мая. Греция в ближайшее время начнет переговоры с США по приобретению истребителей пятого поколения F-35, чтобы получить их в ближайшие годы.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на приеме в Белом доме, устроенном в его честь президентом США Джо Байденом.

Текст выступлений Д.Байдена и К.Мицотакиса в неофициальном переводе на греческий язык распространила пресс-служба премьера.

"Мы начнем процесс приобретения эскадрильи самолетов F-35. И мы надеемся, что сможем включить F-35 в состав греческих ВВС до конца этого десятилетия. Я рад, что на днях компания Lockheed Martin официально выразила заинтересованность в инвестировании в греческую авиастроительную компанию EAV", – цитирует "РИА Новости" К.Мицотакиса.

Премьер в своем выступлении заявил, что "Греция будет продолжать инвестировать в вооруженные силы, и она делает это для усиления не только Греции, но и юго-восточного фланга НАТО".

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Страны
Греция
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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