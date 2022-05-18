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ЦАМТО

Сенат США согласился поставить на окончательное рассмотрение проект о помощи Украине на 40 млрд. долларов

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

ЦАМТО, 17 мая. Сенат США согласился поставить на окончательное рассмотрение проект о выделении Украине помощи в размере около 40 млрд. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", свидетельствуют результаты голосования.

Ранее палата представителей одобрила запрошенный президентом Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 40 млрд. долл. Однако сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект, потребовав включить в документ поправки об ужесточении надзора за расходованием этих средств.

По результатам прошедшего 16 мая заседания сенаторы проголосовали за дальнейшее движение проекта.

Ранее сообщалось, что основное голосование о помощи Украине может состояться в среду, 18 мая. В администрации США, в том числе в Министерстве обороны, предупредили сенаторов, что последнего выделенного транша помощи хватит для бесперебойных поставок лишь до 19 мая.

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Страны
США
Украина
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