В Южной Корее спустили на воду сразу четыре ракетно-артиллерийский катера, предназначенных для уничтожения десантных судов КНДР

Головной катер типа PKX-B (Patrol Killer Experimental В) PKMR 211 Chamsuri-211 Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея продолжает повышать возможности своих ВМС для противостояния северокорейскому флоту. В Пусане прошла торжественная церемония спуска на воду сразу четырех ракетно-артиллерийских катеров нового типа PKX-B (Patrol Killer Experimental В) PKMR. Катера изготовлены корпорацией Hanjin Heavy Industries (HJSC) для ВМС Южной Кореи.

Как сообщается, эти четыре катера завершают первую партию Batch-I из восьми катеров проекта PKX-B. Головной катер был передан в состав флота еще в 2017 году. Данная четверка должна быть передана военным до конца этого года. В дальнейшем флот планирует получать катера PKX-B версии Batch-II, т.е. следующего поколения. Всего командование ВМС Южной Кореи запланировало поставку как минимум 34 катеров РКХ-В, которые должны заменить устаревшие патрульные корабли. Главным назначением РКХ-В считается поражение малых боевых катеров и десантно-высадочных средств КНДР, а также прибрежных артиллерийских позиций противника.

РКХ-В является уменьшенным вариантом 570-тонных ракетных катеров типа PKX-A (PKG, тип Gumdoksuri), построенных для ВМС РК в количестве 18 единиц с 2007-го по 2017 год. Катер имеет полное водоизмещение около 300 т, длину – 44,7 м, ширину – 7 м и осадку – 2,4 м. Комбинированная дизель-газотурбинная энергетическая установка типа CODAG включает одну (вместо двух у РКХ-А) форсажную газовую турбину General Electric LM 500 мощностью 6000 л.с. и два маршевых дизельных двигателя Caterpillar Marine С3. Скорость полного хода составляет 41 узел.

Вооружение катера типа РКХ-В составляют баковая 76-мм универсальная автоматическая артиллерийская установка, две дистанционно управляемые установки производства с 12,7-мм пулеметами К6, а также расположенная на корме 12-зарядная пусковая установка 130-мм корректируемых ракет с дальностью стрельбы до 20 км.