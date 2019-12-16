ВМС Южной Кореи получили четыре новых ракетно-артиллерийских катера типа PKX-B

Оригинал взят у коллеги dambiev в ВМС Южной Кореи получили четыре ракетно-артиллерийских катера типа PKX-B

Как сообщили южнокорейские СМИ, 13 декабря 2019 года ВМС Южной Кореи были переданы четыре ракетно-артиллерийских катера нового типа PKX-B (Patrol Killer Experimental В) PKMR 216 Chamsuri-216, PKMR 217 Chamsuri-217, PKMR 218 Chamsuri-218, PKMR 219 Chamsuri-219. Катера были построены предприятием южнокорейской судостроительной корпорации Hanjin Heavy Industries and Construction (HHIC) в Пусане [таким образом, количество катеров типа PKX-B в южнокорейском флоте достигло девяти - головной катер PKMR 211 Chamsuri-211 был сдан в октябре 2017 года - bmpd]

Как ранее сообщали коллеги bmpd , катер РКХ-В имеет полное водоизмещение около 300 тонн (вместо 570 тонн), длину 44,7 м, ширину 7 м и осадку 2,4 м (вместо длины 63 м, ширины 9 м и осадки 3 м у РКХ-А). Комбинированная дизель-газотурбинная энергетическая установка типа CODAG катера РКХ-В включает одну (вместо двух у РКХ-А) форсажную газовую турбину General Electric LM 500 мощностью 6000 л.с. (сборки Hanwha Techwin) и два маршевых дизельных двигателя Caterpillar Marine С32, приводящих три водомета Jet Power (последние производятся по лицензии южнокорейской компанией Krosys). Электроэнергетическая установка состоит из двух дизель-генераторов Caterpillar Marine С9. Скорость полного хода составляет 41 уз.

Особенностью катера PKX-В является его вооружение. В отличие от катеров типа PKX-A, катер типа PKX-В не несет противокорабельных ракет. Вооружение катера типа РКХ-В составляют баковая 76-мм универсальная автоматическая артиллерийская установка производства Hunydai WIA, две дистанционно управляемые установки производства Hanwha с 12,7-мм пулеметами К6, а также расположенная на корме 12-зарядная пусковая установка 130-мм корректируемых ракет с дальностью стрельбы до 20 км (а по некоторым данным - и до 36 км). Последняя система совместно разработана компаниями LIG Nex1 (головной подрядчик), Hanwha и Doosan DST на основе дальнобойных неуправляемых ракет К33 известной южнокорейской 130-мм наземной РСЗО К136, ракеты используют коррекцию по GPS и инфракрасную систему наведения на конечном участке. Главным назначением катеров PKX-В считается поражение малых боевых катеров и десантно-высадочных средств КНДР, а также прибрежных артиллерийских позиций противника.

Катер PKX-В оснащен АСБУ производства Hanwha (ранее Samsung Thales), РЛС STX RadarSys SPS-100K и LIG Nex1 SPS-540K, РЛС управления огнем Saab CEROS 200, электронно-оптическим комплексом пассивного обнаружения разработки Hanwha, комплексом РЭБ LIG Nex1 Sonata SLQ-200(V)K и комплексом выстреливаемых помех S&T Dynamics KDAGAIE Mk 2. Планы ВМС Южной Кореи простираются на постройку минимум 34 катеров типа PKX-В.