Пентагон предупредил о возможной приостановке поставок оружия на Украину

ЦАМТО, 16 мая. Американские поставки вооружений Украине могут приостановиться, если сенат не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны США.

"Если мы не получим полномочий в ближайшее время, тогда образуется "пузырь", то есть период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого сценария удастся избежать", – сказал на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.

Как сообщалось ранее, в администрации США считают, что нынешних средств, предусмотренных для помощи Украине, хватит до 19 мая.

Палата представителей на минувшей неделе одобрила запрошенный президентом Джо Байденом пакет помощи Украине в размере 40 млрд. долл. Однако позднее сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект, потребовав включить в документ поправки об ужесточении надзора за расходованием этих средств. Он мотивировал это тем, что Вашингтон не может бездумно тратить деньги на "спасение Украины", обрекая американскую экономику, которой угрожают госдолг, инфляция и обрушение доллара, отмечает агентство.