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Военное обозрение

Немецкий генерал предупредил Киев об опасности недооценки российской группировки, ведущей наступление на Донбассе

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Источник изображения: topwar.ru

У Киева не получится вернуть Донбасс военным путем, российская армия имеет полное военное превосходство над украинской. С таким заявлением выступил экс-советник Ангелы Меркель бригадный генерал Эрих Вад.

Генерал, не раз выступавший против поставок западного оружия Украине, оценил попытки Киева решить вопрос на Донбассе военным путем, заявив, что это бесполезно. По его словам, на Западе недооценивают российскую армию, а ведь именно она определяет сейчас ход и направление боевых действий на Украине. При этом Россия ввела на украинскую территорию ограниченную группировку, силами которой ведет наступление.

Сегодня есть опасность недооценить русских (...) сейчас именно они определяют ход боевых действий (...) Они силами 100 тысяч человек медленно продвигаются на фронте в Донбассе протяжённостью приблизительно 500 километров

- заявил Вад.

Генерал категорически не советует украинскому Генштабу планировать какие-либо "решительные контратаки" против российской армии, особенно с применением бронетехники, предупреждая, что все это закончится полным разгромом, поскольку российская армия превосходит украинскую во всем, включая вооружение. Особое внимание он уделил полному превосходству российских войск в воздухе и отсутствию авиации у ВСУ.

Для этого русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе

- предупредил он.

Между тем в украинском Генштабе не послушали немецкого генерала и предприняли попытку контратаковать в направлении Изюма, устроив переправу через Северский Донец. Как сообщается, все попытки провести хоть какое-то наступление завершились ничем, а сумевшие переправится подразделения и техника ВСУ были уничтожены. Контратака не удалась.

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Страны
Германия
Россия
Украина
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