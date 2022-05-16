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Российская газета

ЦПВС сообщил об атаке Израиля на сирийский исследовательский центр и порт Баниас

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F-16 ВВС Израиля
Самолет F-16 ВВС Израиля.
Источник изображения: http://pro-samolet.ru

Шесть истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли удары 22-мя управляемыми ракетами по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в городе Масьяф и морскому порту Баниас. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев

По его словам, атака истребителей произошла вечером 13 мая. Самолеты не совершали заход в воздушное пространство Сирии. Журавлев отметил, что ПВО Сирии уничтожили 16 ракет и беспилотник.

По словам контр-адмирала, жертвами авиаудара стали трое сирийских военнослужащих и два гражданских сотрудника. Кроме того, ранены два сирийских военнослужащих. Также ракетами были повреждены склады специального оборудования Сирийского научно-исследовательского центра.


Александр Степанов

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Страны
Израиль
Сирия
Продукция
F-16
Проекты
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