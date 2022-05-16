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В США показали грузовой беспилотник

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Грузовой беспилотник KARGO UAV.
Грузовой беспилотник KARGO UAV.
Источник изображения: defence-blog.com

Компания Kaman предложила Корпусу морской пехоты США грузовой беспилотник KARGO UAV. Квадрокоптер с грузоподъемностью свыше 300 килограммов продемонстрировали на выставке Modern Day Marine 2022, сообщает Defence Blog.

Беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 800 фунтов (362 килограмма). Дальность полета беспилотника составляет 500 морских миль (926 километров), а максимальная скорость — 121 узел (224 километра в час).

Отмечается, что KARGO UAV можно перевозить в стандартном грузовом контейнере, а для подготовки беспилотника к полету достаточно расчета из двух человек.

Ранее американская компания General Atomics представила план модернизации беспилотников MQ-9B Reaper. Новое крыло и хвостовое оперение позволит использовать MQ-9B на больших десантных кораблях и авианосцах.

В феврале в ОКБ «Сухого» начали сборку опытного образца грузового беспилотника вертикального взлета «Атлас».

В июле 2021 года стало известно, что холдинг «Вертолеты России» планирует разработать беспилотник с грузоподъемностью в одну тонну.

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Страны
Россия
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Вертолеты России
Сухой ПАО
Проекты
Авианосец
БПЛА
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