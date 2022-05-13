Войти
Lenta.ru

В США модернизируют беспилотники Reaper

273
0
0
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper
Беспилотник General Atomics MQ-9 Reaper.
Источник изображения: CC BY 2.0 / The National Guard /

В США представили план модернизации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B Reaper. Компания General Atomics предложила версию беспилотника MQ-9B STOL (short take-off and landing) для использования на десантных кораблях. Об этом сообщает The Drive.

Компания General Atomics представила комплект для модернизации базовой версии MQ-9. Модернизированный беспилотник короткого взлета и посадки сможет войти в состав авиакрыла больших десантных кораблей и авианосцев.

В комплект для модернизации БПЛА входит складное крыло и хвостовое оперение новой конструкции. Отмечается, что новые компоненты можно установить за один день.

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper совершил первый полет в 2001 году. БПЛА получил радиолокационную станцию с синтезированной апертурой, прицельную станцию и шесть точек подвески вооружения. MQ-9 может нести бомбы и ракеты «воздух-земля».

В феврале в публикации The Drive сообщили, что для слежения за российской стороной используют беспилотники MQ-9 и RQ-4D Phoenix.

В декабре 2021 года в США представили новый беспилотник Mojave, который может взлетать с неподготовленных площадок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
Авианосец
БПЛА
Похожие новости
14.06.2021
Американский «летающий авианосец» получит новые возможности, став еще опаснее
15.09.2020
США представили концепт крупного ударного БПЛА - Naked Science
08.02.2017
Американцы переделают мишени в ударные беспилотники
02.11.2015
Поднебесный контрафакт
16.05.2013
Флот с нечеловеческим лицом
19.12.2012
Малозаметный палубный БЛА
13.04.2009
США меняют приоритеты развития боевой авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 06:07
  • 25825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.05 05:38
  • 72
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 13.05 05:27
  • 8
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 13.05 02:25
  • 2
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 13.05 00:03
  • 6
Российские ударные вертолёты Ка-52 получили высокую оценку по итогам боевого применения на Украине
  • 12.05 17:09
  • 2
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 16:41
  • 19
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 16:25
  • 3
19FortyFive назвал самое страшное российское оружие
  • 12.05 16:22
  • 4
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 11:36
  • 1
Великобритания запустит спутники со своей территории
  • 12.05 11:14
  • 1
Экспортные образцы российского оружия покажут в августе на форуме "Армия-2022"
  • 12.05 10:50
  • 1
Несработавшую британскую ракету Brimstone нашли в Запорожской области
  • 12.05 10:36
  • 1
США рассказали об украденной технологии F-35
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты