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Российская подлодка пробила лед торпедой

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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег»
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег».
Источник изображения: Фото: Олег Кулешов / ТАСС

Атомная подводная лодка стратегического назначения К-552 «Князь Олег» в ходе тренировки пробила торпедой арктический лед. Подлодка создала полынью для отработки всплытия перед запуском ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«В рамках подготовки к плаванию в бассейне Северного Ледовитого океана экипаж выполнил стрельбу торпедой с целью образования полыньи для всплытия во льдах Арктики. Торпедная стрельба была успешно проведена в одном из закрытых полигонов Северного флота в Баренцевом море», — сообщили на флоте.

Отмечается, что экипажи ракетоносцев осуществляют всплытия в полынье во льдах Арктики для отработки учебно-боевых пусков ракет из надводного положения.

Атомную подводную лодку «Князь Олег» построили по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Подлодка получила шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра. Также «Князь Олег» несет 16 твердотопливных баллистических ракет Р-30 «Булава».

В марте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что Военно-морской флот России получит три субмарины в 2022 году.

В феврале подводная лодка «Князь Олег» прибыла на Северный флот. Субмарину осмотрели командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев и комиссия флота.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Компании
ОСК
Проекты
955 Борей
Арктика
СФ
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