Назван ответ России на возможное вступление Финляндии в НАТО

Основная опасность для России в планируемом присоединении Финляндии и Швеции к НАТО заключается в возможности размещения на территории последних двух стран баз и военной инфраструктуры других государств — участников альянса, пишет военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

Автор назвал возможный ответ России на подобное расширение НАТО.

По его мнению, более пристальным станет радиолокационное наблюдение за воздушным пространством Финляндии, будут усовершенствованы сети радаров противовоздушной обороны (ПВО), возможно, под Санкт-Петербургом и Мурманском быстрее появятся зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей».

«В качестве асимметричной ответной меры наверняка будет профинансировано создание и развертывание нового поколения дальнобойного высокоточного вооружения», — допускает Лавров, предполагая возможную корректировку размещения российской авиации.

Обозреватель уверен, что «выбором конкретного варианта военно-технического ответа в России займутся после того, как станут известны точные намерения Финляндии и Швеции».

В апреле Лавров допустил, что в перспективе у Украины могут появиться ракеты с дальностью в сотни километров.