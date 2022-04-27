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В России допустили появление у Украины ракет с дальностью в сотни километров

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Ракеты «Точка-У» на параде в Киеве
Ракеты «Точка-У» на параде в Киеве.
Источник изображения: Николай Лазаренко/РИА Новости

В перспективе у Украины могут появиться ракеты с дальностью в сотни километров, допускает военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

По его словам, Киев в ответ на спецоперацию по защите Донбасса «регулярно пытается атаковать объекты в глубине российской территории». Обозреватель напомнил, что в настоящее время для этого используются тактические комплексы «Точка-У» с досягаемостью в 140 километров, а также беспилотники и вертолеты.

«Но уже вскоре при прямой военной помощи из-за рубежа Киев обзаведется ракетными комплексами с дальностью в сотни километров. Вынашивает он планы и создания собственного оружия с еще большей дальнобойностью. Со стороны киевских властей уже открыто звучат угрозы и мосту в Крым», — пишет автор.

Лавров отмечает, что защититься от атак баллистических ракет «под силу только самым современным комплексам». В частности, российским С-500 «Прометей».

В апреле гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» запущена в серийное производство.

В том же месяце Лавров заметил, что наиболее дальнобойным оружием Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются старые советские тактические ракетные комплексы «Точка-У».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
С-500
Точка-У
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
27.04.2022 11:10
Надо полагать, что той Украины к тому времени уже просто не будет.
0
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