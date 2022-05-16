Войти
Военное обозрение

С 24 февраля Украина потратила на ведение боевых действий и сопутствующие операции более 8 млрд долларов

547
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На Западе пытаются разобраться, сколько средств уже потратила Украина с начала российской специальной военной операции. Причина такого интереса вдруг возникла в связи с участившимися случаями критики в адрес администрации Байдена, намеревающейся фактически бесконтрольно направить «в качестве помощи Украине» 40 млрд долларов.

Ссылаясь на министра финансов Украины Сергея Марченко, Reuters пишет о том, что с 24 февраля 2022 года украинские траты на ведение боевых действий и сопутствующую деятельность составили 8,3 млрд долларов. То есть, более 3 млрд долларов ежемесячно.

При этом тот же Марченко заявляет, что государство столкнулось с проблемой собираемости налогов. По его словам, в апреле бюджет получил около 60% доходов в виде налоговых поступлений от запланированных объёмов, прогноз на май ещё более печальный – не более 50%.

Эти заявления Марченко направлены только на одно – выпросить средства у Запада.

В этой ситуации западные эксперты подсчитали, что если из США выделят 40 млрд долларов помощи Украине и если вся она (до последнего цента) дойдёт до украинского бюджета, то получается, что её едва хватит на год, если Украина продолжит ведение боевых действий.

Тем временем в сети обсуждается публикация Дональда Трампа-младшего, который высмеял и раскритиковал инициативу Джо Байдена об отправке 40 млрд долларов «в помощь Украине». Сын 45-го президента США опубликовал коллаж, на котором изображён Зеленский в виде стриптизёрши на шесте в ночном клубе, а рядом – стоит Байден, разбрасывающих долларовые купюры в сторону Зеленского.

Дональд Трамп-младший:

40 млрд долларов!.. Это денежный ливень на Украину в тот момент, когда американцы страдают. У нас дефицит даже детского питания. А тут такая «отличная работа».

Сын экс-президента США добавил, что из 40 млрд Украине достанется 7 долларов, а остальное – окажется взятками коррумпированным политикам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
28.02.2022
Folha de S. Paulo об операции на Украине: Восток отвернулся от Запада
12.02.2020
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
01.11.2019
США: Норвегия и Дания должны умиротворить россиян в Арктике, а США разберутся с китайцами (Berlingske, Дания)
01.04.2019
Дипломат США обвинил Москву в развёртывании ядерных ракет в нарушение ДРСМД
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
30.11.2018
Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 16:54
  • 26128
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 16:45
  • 43
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 15:51
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства
  • 16.05 14:10
  • 2
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 16.05 13:58
  • 429
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.05 13:25
  • 1
В ОДКБ появятся формирования радиационной, химической и биологической защиты - глава Минобороны Белоруссии
  • 16.05 11:44
  • 2
Проект легкой ракеты компании S7 заморожен
  • 16.05 10:56
  • 16
Хроника боев под Белогоровкой и разгром колонны ВС РФ при переправе.
  • 16.05 08:27
  • 4
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 16.05 03:11
  • 1
Договор о военном сотрудничестве между Россией и Казахстаном вступил в силу
  • 16.05 03:10
  • 1
Медведев: из-за санкций в мире возникнет новая архитектура безопасности
  • 16.05 03:10
  • 1
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 01:39
  • 76
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 16.05 01:15
  • 1
Глава МИД Латвии: Балтика скоро станет морем НАТО