С 24 февраля Украина потратила на ведение боевых действий и сопутствующие операции более 8 млрд долларов

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На Западе пытаются разобраться, сколько средств уже потратила Украина с начала российской специальной военной операции. Причина такого интереса вдруг возникла в связи с участившимися случаями критики в адрес администрации Байдена, намеревающейся фактически бесконтрольно направить «в качестве помощи Украине» 40 млрд долларов.

Ссылаясь на министра финансов Украины Сергея Марченко, Reuters пишет о том, что с 24 февраля 2022 года украинские траты на ведение боевых действий и сопутствующую деятельность составили 8,3 млрд долларов. То есть, более 3 млрд долларов ежемесячно.

При этом тот же Марченко заявляет, что государство столкнулось с проблемой собираемости налогов. По его словам, в апреле бюджет получил около 60% доходов в виде налоговых поступлений от запланированных объёмов, прогноз на май ещё более печальный – не более 50%.

Эти заявления Марченко направлены только на одно – выпросить средства у Запада.

В этой ситуации западные эксперты подсчитали, что если из США выделят 40 млрд долларов помощи Украине и если вся она (до последнего цента) дойдёт до украинского бюджета, то получается, что её едва хватит на год, если Украина продолжит ведение боевых действий.

Тем временем в сети обсуждается публикация Дональда Трампа-младшего, который высмеял и раскритиковал инициативу Джо Байдена об отправке 40 млрд долларов «в помощь Украине». Сын 45-го президента США опубликовал коллаж, на котором изображён Зеленский в виде стриптизёрши на шесте в ночном клубе, а рядом – стоит Байден, разбрасывающих долларовые купюры в сторону Зеленского.

Дональд Трамп-младший:

40 млрд долларов!.. Это денежный ливень на Украину в тот момент, когда американцы страдают. У нас дефицит даже детского питания. А тут такая «отличная работа».

Сын экс-президента США добавил, что из 40 млрд Украине достанется 7 долларов, а остальное – окажется взятками коррумпированным политикам.