Войти
Lenta.ru

США запустят спутники для слежения за гиперзвуковым оружием

282
0
0
Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @FEDOR37516789

Директор Агентства по противоракетной обороне Пентагона вице-адмирал ВМС США Джон Хилл рассказал, что в планах американского Министерства обороны выведение в марте 2023 года на орбиту двух прототипов спутников, задачей которых будет слежение за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами, сообщает ТАСС.

«Мы собираемся в марте 2023 года запустить в космос два взаимодействующих прототипа спутников», — заявил он.

Он уточнил, что оба аппарата выведут на орбиту так, чтобы благодаря им появится возможность наблюдать за испытаниями в сфере оперативной ответственности Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США. По словам Хилла, в дальнейшем можно будет создать целую спутниковую группировку.

На сегодняшний день над проектом работают три соперничающие друг с другом частные компании, из которых для дальнейшей работы в итоге выберут одну или две, заключил он.

Ранее директор американского Института новых технологий Марк Дж. Льюис выразил обеспокоенность возможностями российского гиперзвукового оружия. Отмечается, что гиперзвуковые ракеты могут маневрировать и лететь по непредсказуемой траектории. Это позволяет боеприпасу обходить средства противоракетной обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
04.11.2021
Американские эсминцы-невидимки получат гиперзвуковые ракеты
02.11.2021
"Мы не можем не замечать угрозы для безопасности России"
15.10.2020
The National Interest (США): Россия могла подделать недавнее видео, демонстрирующее новую гиперзвуковую ракету
19.02.2020
Советское измерение «Калибра»
11.04.2019
В США разрабатывают гиперзвуковой беспилотный бомбадировщик
20.01.2015
Новый щит и новый меч
29.10.2012
ВВС США обвинили резонанс в неудачном запуске гиперзвуковой ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 06:07
  • 25825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.05 05:38
  • 72
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 13.05 05:27
  • 8
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 13.05 02:25
  • 2
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 13.05 00:03
  • 6
Российские ударные вертолёты Ка-52 получили высокую оценку по итогам боевого применения на Украине
  • 12.05 17:09
  • 2
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 16:41
  • 19
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 16:25
  • 3
19FortyFive назвал самое страшное российское оружие
  • 12.05 16:22
  • 4
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 11:36
  • 1
Великобритания запустит спутники со своей территории
  • 12.05 11:14
  • 1
Экспортные образцы российского оружия покажут в августе на форуме "Армия-2022"
  • 12.05 10:50
  • 1
Несработавшую британскую ракету Brimstone нашли в Запорожской области
  • 12.05 10:36
  • 1
США рассказали об украденной технологии F-35
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты