Минобороны Великобритании выделило очередные 2 млрд. фунтов на программу ПЛАРБ класса "Дредноут"

ЦАМТО, 11 мая. Минобороны Великобритании объявило о подписании с BAE Systems и Rolls-Royce контрактов на сумму более 2 млрд. фунтов стерлингов, предусматривающих начало третьего этапа программы строительства ПЛАРБ "Дредноут".

Как заявлено, третий этап (DP3) является наиболее важным в программе "Дредноут" (Dreadnought). Только в 2021 году этот проект поддержал около 13500 рабочих мест на северо-западе Англии и еще 16300 в остальной части Великобритании.

Соглашение является первым траншем в рамках запланированной общей суммы почти в 10 млрд. фунтов стерлингов на реализацию всего этапа поставки.

Данный этап программы предусматривает, что будет завершено строительство первой (из четырех запланированных к поставке) подводной лодки "Дредноут" на предприятии BAE Systems, и ПЛАРБ выйдет на ходовые испытания. Собранная информация будет учтена при сборке и испытаниях следующих подлодок серии.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Великобритании одобрило реализацию этапа проектирования атомной подводной лодки с баллистическими ракетами "Саксессор" ("Преемник") в мае 2011 года.

Новые ПЛАРБ предназначены для сдерживания потенциальных угроз национальной безопасности Великобритании. Они заменят четыре состоящие на вооружении подлодки класса "Вэнгард". Общая стоимость проекта постройки, эксплуатации и поддержки новых ПЛАРБ оценивается в 31 млрд. фунтов стерлингов.

В мае 2012 года с объединившимися в консорциум компаниями BAE Systems Maritime-Submarines, Babcock и Rolls-Royce, были подписаны первые контракты на реализацию проекта. Впоследствии Минобороны Великобритании заключило с участниками консорциума еще ряд контрактов.

На предприятии BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс 5 октября 2016 года состоялась церемония резки первой стали для постройки головной ПЛАРБ серии. Планируется, что головная подлодка поступит на вооружение ВМС Великобритании в начале 2030-х гг. Длина ПЛАРБ составит 153,6 м, водоизмещение – 17200 т. На борту подлодки будут размещены 12 баллистических ракет "Трайдент-2" версии D-5 и 533-мм торпедные аппараты.