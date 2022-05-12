Войти
ЦАМТО

Минобороны Великобритании выделило очередные 2 млрд. фунтов на программу ПЛАРБ класса "Дредноут"

393
0
0
Источник изображения: Фото: baesystems,com

ЦАМТО, 11 мая. Минобороны Великобритании объявило о подписании с BAE Systems и Rolls-Royce контрактов на сумму более 2 млрд. фунтов стерлингов, предусматривающих начало третьего этапа программы строительства ПЛАРБ "Дредноут".

Как заявлено, третий этап (DP3) является наиболее важным в программе "Дредноут" (Dreadnought). Только в 2021 году этот проект поддержал около 13500 рабочих мест на северо-западе Англии и еще 16300 в остальной части Великобритании.

Соглашение является первым траншем в рамках запланированной общей суммы почти в 10 млрд. фунтов стерлингов на реализацию всего этапа поставки.

Данный этап программы предусматривает, что будет завершено строительство первой (из четырех запланированных к поставке) подводной лодки "Дредноут" на предприятии BAE Systems, и ПЛАРБ выйдет на ходовые испытания. Собранная информация будет учтена при сборке и испытаниях следующих подлодок серии.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Великобритании одобрило реализацию этапа проектирования атомной подводной лодки с баллистическими ракетами "Саксессор" ("Преемник") в мае 2011 года.

Новые ПЛАРБ предназначены для сдерживания потенциальных угроз национальной безопасности Великобритании. Они заменят четыре состоящие на вооружении подлодки класса "Вэнгард". Общая стоимость проекта постройки, эксплуатации и поддержки новых ПЛАРБ оценивается в 31 млрд. фунтов стерлингов.

В мае 2012 года с объединившимися в консорциум компаниями BAE Systems Maritime-Submarines, Babcock и Rolls-Royce, были подписаны первые контракты на реализацию проекта. Впоследствии Минобороны Великобритании заключило с участниками консорциума еще ряд контрактов.

На предприятии BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс 5 октября 2016 года состоялась церемония резки первой стали для постройки головной ПЛАРБ серии. Планируется, что головная подлодка поступит на вооружение ВМС Великобритании в начале 2030-х гг. Длина ПЛАРБ составит 153,6 м, водоизмещение – 17200 т. На борту подлодки будут размещены 12 баллистических ракет "Трайдент-2" версии D-5 и 533-мм торпедные аппараты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Trident II
Компании
Babcock
BAE Systems
Rolls-Royce
Проекты
Successor
Trident
Похожие новости
18.03.2021
Больше ядерных боеголовок: Великобритания меняет подход к обороне
22.07.2016
Западня в Гибралтаре
21.07.2016
Ядерная мощь английской королевы
24.05.2012
Великобритания выделила на новую АПЛ 350 миллионов фунтов
19.12.2011
Перспективный ответ НАТО на производство российских тяжелых подводных кораблей
20.03.2009
Новые британские субмарины будут нести меньше ракет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 10:12
  • 3
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 12.05 10:12
  • 2
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:55
  • 25693
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 09:46
  • 1
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 12.05 09:39
  • 1
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты
  • 12.05 09:07
  • 7
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 12.05 08:32
  • 1
Виктор Хренин: Минск планирует закупку вооружений в рамках российского экспортного кредита
  • 12.05 04:55
  • 13
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 04:50
  • 23
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 11.05 23:23
  • 14
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 11.05 19:50
  • 13
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
  • 11.05 17:22
  • 70
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 11.05 09:30
  • 1
В белорусскую армию начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы