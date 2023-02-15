Началось строительство третьей ПЛАРБ класса "Дредноут" для ВМС Великобритании

ЦАМТО, 14 февраля. МО Великобритании объявило о состоявшейся на верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс церемонии резки стали для строительства третьей ПЛАРБ следующего поколения класса "Дредноут" (Dreadnought).

Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) "Уорспайт" станет третьей из четырех заказанных для ВМС Великобритании подводных лодок класса "Дредноут". Она присоединится к уже находящимся в стадии строительства ПЛАРБ "Дредноут" и "Вэлиант". Последняя, четвертая подлодка, получит название "Кинг Джордж IV".

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Великобритании одобрило реализацию этапа проектирования атомной подводной лодки с баллистическими ракетами "Саксессор" ("Преемник") в мае 2011 года.

Новые ПЛАРБ выступят в качестве средства ядерного сдерживания потенциального противника. Они заменят четыре состоящие на вооружении подлодки класса "Вэнгард". Общая стоимость проекта строительства, эксплуатации и поддержки новых ПЛАРБ оценивается в 31 млрд. фунтов стерлингов.

В мае 2012 года с объединившимися в консорциум компаниями BAE Systems Maritime-Submarines, Babcock и Rolls-Royce, были подписаны первые контракты на реализацию проекта. Впоследствии МО Великобритании заключило с участниками консорциума еще ряд контрактов.

Церемония резки первой стали для строительства головной ПЛАРБ серии состоялась на предприятии BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс 5 октября 2016 года. Планируется, что она поступит на вооружение в начале 2030-х годов. Работы над "Вэлиант" начались в сентябре 2019 года.

Длина ПЛАРБ серии составит 153,6 м, водоизмещение – 17200 т. На борту подлодки будут размещены 12 баллистических ракет "Трайдент-2" версии D-5 и 533-мм торпедные аппараты.