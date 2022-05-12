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Американские БМП остались без защиты

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БМП Bradley
БМП Bradley.
Источник изображения: hr.usembassy.gov

Американские военные не могут закупить комплексы активной защиты (КАЗ) Iron Fist для бронетехники. В США завершают работы по интеграции КАЗ на боевую машину пехоты (БМП) Bradley, но Пентагон не выделил средства для закупки комплексов. Об этом сообщает Defense News.

Осенью 2021 года исполнительный директор программы сухопутных боевых систем армии бригадный генерал Гленн Дин сообщил, что испытания Iron Fist завершаются.

В документах, которые обосновывают бюджет на 2023 финансовый год, отмечается, что армия планировала завершить интеграцию КАЗ в конце 2022 финансового года. Дополнительное финансирование программы не предусмотрено.

«Мы, по сути, достигаем точки, когда мы просто ждем ресурсов, будь то предоставленные армией или Конгрессом, чтобы приступить к закупкам», — сообщил Дин.

КАЗ Iron Fist впервые испытали в 2006 году. Комплекс предназначен для защиты бронетехники от ракет с кумулятивной боевой частью и подкалиберных снарядов. В состав КАЗ входят радары и пусковые установки с защитными боеприпасами. В 2018 году Армия США выбрала Iron Fist в качестве дополнительного средства защиты БМП Bradley.

В декабре 2021 года главный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин сообщил, что российский комплекс «Корнет» может преодолеть любой КАЗ.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
Корнет
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