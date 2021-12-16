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Названы преимущества противотанкового комплекса «Корнет»

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Дмитрий Литовкин: российский ПТРК может преодолеть любую систему защиты танков

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» может преодолеть любые системы активной защиты современной бронетехники. Преимущества ПТРК назвал главный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин. Об этом сообщает ТАСС.

Литовкин отметил, что комплексы семейства «Корнет» могут преодолеть защиту бронетехники с помощью парного пуска ракет. «Обе выпущенные ракеты идут в одном луче лазера с небольшим интервалом, что позволяет обмануть интеллектуальные системы защиты бронетехники, такие как, например, израильская Iron Fist разработки компании IMI», — сказал он.

По словам Дмитрия Литовкина, современные комплексы активной защиты обнаруживают подлетающий боеприпас с помощью локатора. После этого комплекс выстреливает пучок поражающих элементов, которые уничтожают угрозу. Он подчеркнул, что защита может поразить первую ракету ПТРК «Корнет», пропустив второй боеприпас.

Также ракета ПТРК может поражать технику, которая выпустила дымовую завесу. Литовкин подчеркнул, что боеприпас продолжит лететь по заданной траектории к цели. Ракета комплекса «Корнет» получила тандемную боевую часть. Это позволяет лишить машину динамической защиты первым зарядом, а вторым — поразить объект.

Ранее заместитель директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов сообщил, что комплекс «Корнет-ЭМ» сделали универсальным. Российский ПТРК можно использовать на любом колесном или гусеничном шасси соответствующей грузоподъемности.

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