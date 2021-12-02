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Российский «Корнет» сделали универсальным

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-ЭМ» сделали универсальным, адаптировав к любому типу шасси, рассказал ТАСС во время международной выставки вооружений EDEX 2021 заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов.

По его словам, данный ПТРК «адаптирован к любому гусеничному или колесному шасси с соответствующей грузоподъемностью». «Таким образом, он способен полностью выполнить требования к противотанковому оружию», — отметил руководитель.

Замгендиректора уточнил, что в базовой модификации «Корнет-ЭМ» размещается на двух телескопических мачтах по четыре ракеты на каждой. «Включение в подразделения данного оружия радикально усиливает его возможности по поражению всех типов целей с высокой точностью», — отметил Михайлов.

В августе «Sputnik Таджикистан» написал, что Россия усилила свою военную базу в Таджикистане ПТРК «Корнет». Отмечается, что в связи с ситуацией в Афганистане партия ПТРК поступила на 201-ю российскую базу. Ими вооружили артиллерийские подразделения.


Иван Потапов

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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Продукция
Корнет
Корнет-ЭМ
Тигр-М
Компании
Высокоточные комплексы
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