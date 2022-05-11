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Интерфакс-АВН

Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства, в том числе образца "Искандер" - Лукашенко

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минск. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Россия окажет помощь Белоруссии в сфере ракетного производства, в том числе образца оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер", заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по государственному оборонному заказу во вторник в Минске.

"Как идет разработка перспективных образцов вооружения, прежде всего ракетного? Я премьер-министру ставил соответствующую задачу после последней встречи на Дальнем Востоке с Президентом России. Мы договорились однозначно: Путин, Рогозин, Лукашенко, кто там еще были - люди, которые занимаются ракетным производством в России, чтобы они посмотрели на наши разработки. Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную образца "Искандер", примерно. И полная была поддержка", - заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента.

"При мне Президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали "Искандер", - отметил президент Белоруссии.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.

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Белоруссия
Россия
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КБМ
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Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
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