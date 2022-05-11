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Военное обозрение

Байден подписал закон о передаче Украине во временное пользование американской военной техники и вооружений

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Источник изображения: topwar.ru

Закон о так называемом "ленд-лизе для Украины" окончательно принят, в понедельник президент США Джо Байден поставил на документе свою подпись, тем самым запустив механизм упрощенных поставок вооружений Киеву. О подписании закона сообщили в пресс-службе Белого дома.

Новый закон о ленд-лизе предусматривает передачу во временное пользование Украине или странам Восточной Европы военной техники и вооружений для повышения обороноспособности на фоне "вторжения России". Документ принят специально для Украины и направлен, в первую очередь, против России. Как ранее сообщалось, первые поставки по ленд-лизу начнутся буквально сразу, поскольку на Украину пойдет техника, уже находящаяся в Европе, в частности в Польше и Германии, которую позднее будут замещать поставками из США.

Вообще в понедельник Байден был более инициативный, чем в обычное время, он не только подписал закон о ленд-лизе, но и потребовал от Конгресса США в срочном порядке одобрить направленный администрацией запрос на выделение Украине дополнительных 33 млрд. долларов помощи. Как заявил "сонный Джо", иначе у него не останется средств на "спасение украинской демократии".

В Белом доме напомнили, что через 10 дней Украина может остаться без американской военной помощи, так как Вашингтон уже истратил все ранее выделенные средства. По словам Байдена, он уже "почти исчерпал ресурсы", но уверен, что конгрессмены в срочном порядке утвердят новое выделений средств. В самом Конгрессе к инициативе Белого дома относятся положительно и могут утвердить даже большую сумму для Киева, не 33, а 40 млрд. долларов.

Как ранее сообщалось, Вашингтон планировал выделить Украине 33 млрд. долларов на общую помощь, из которых 15,5 млрд пойдет на оружие, а остальное на экономическую и гуманитарную.

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
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