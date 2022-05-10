Минобороны: Операцию по захвату острова Змеиный Генштаб ВСУ планировал по прямому указанию Зеленского

Источник изображения: topwar.ru

Фото иллюстрационное

Операцию по захвату острова Змеиный украинский Генштаб планировал по прямому указанию Зеленского при участии американских и британских советников. Остров имеет важнейшее значение для обеспечения контроля за северо-западной частью Черного моря. Такую информацию сегодня представило российское Минобороны.

Согласно опубликованным военным ведомством данным, за двое суток, начиная с 7 мая, Киев предпринял несколько попыток захватить остров с помощью воздушных и морских десантов, которые, благодаря грамотным действиям подразделений ВС РФ, были сорваны. Украинские войска понесли большие потери.

В общей сложности за двое суток Киев при атаках на остров потерял: один истребитель Су-27 и три фронтовых бомбардировщика Су-24, три вертолета МИ-8 с десантом на борту и один ударный Ми-24. При попытке высадки десанта потоплены три десантно-штурмовых катера типа "Кентавр", на которых находился десант, еще 24 тела украинских военнослужащих обнаружено на берегу. По предварительным данным, только во время попытки высадки на побережье ВМСУ потеряли более 50 человек, потери в море подсчитать не представляется возможным.

Кроме того, в районе острова, начиная с 7 мая, сбито 29 различных беспилотников, в том числе восемь ударных Bayraktar TB2, из них четыре в течение сегодняшнего дня.

В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50-ти украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих

- добавили в Минобороны.