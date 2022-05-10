Войти
Военное обозрение

В Италии выступили за запрет Украине применять итальянское оружие для ударов по территории России

64
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина не имеет права применять поставленное Италией оружие для ударов по территории России, все передаваемое Киеву вооружение должно использоваться только для самозащиты. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Входящее в правящую коалицию Италии движение "5 звезд" выступает против направления на Украину наступательного вооружения, также против отправки Киеву тяжелого оружия выступает и партия "Лига". Заявляется, что поставленное на Украину оружие может использоваться только для самозащиты, но никак не для нанесения ударов по российской территории.

Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Но мы не можем поставлять оружие, чтобы наносить удары по российской территории

- заявил Ди Майо.

В настоящее время правительство Италии готовит новый декрет о направлении военной помощи Киеву, в которую могут войти системы ПВО и САУ. Конкретный список планируемого к поставке оружия пока засекречен, но в него точно входят тяжелые вооружения, против чего выступает большинство итальянцев. В Риме считают, что поставляя оружие на Украину, Италия втягивается в конфликт. Ранее Рим ограничивался отправкой Киеву только обмундирования и минометов.

А вот в Британии придерживаются противоположного мнения и считают, что Киев может применять поставляемое Лондоном оружие для нанесения ударов по российской территории. Как недавно заявил замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи, британское правительство считает законным нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры России. Вторил ему и премьер Борис Джонсон.

Украинцы бесспорно имеют право защищать себя. Они были атакованы с территории России, они имеют право защищать себя

- заявил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Россия
Украина
Похожие новости
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 2
28.03.2019
Присвоили "контрабанду": ВСУ заберет российские ракеты
23.07.2018
"Крокодил" против "Фантома". Самые необычные дуэли на войне
28.06.2017
Главнокомандующий стандарт
08.11.2011
Поставки вооружений Алжиру в 2003-2010 гг. осуществили 9 стран
24.05.2011
HeliRussia 2011
17.07.2009
Оружие и деньги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.05 01:13
  • 5
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 10.05 00:42
  • 25532
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 09.05 18:36
  • 20
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 09.05 14:55
  • 2
Минобороны РФ сообщило об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы
  • 09.05 11:16
  • 3
На чем будет летать Россия после «Боингов»?
  • 09.05 03:12
  • 1
В России началось строительство фабрики для выпуска процессоров по технологии 28 нм
  • 09.05 02:47
  • 6
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 08.05 23:19
  • 3
На сайте Минобороны опубликовали раздел, посвященный парадам в День Победы
  • 08.05 21:54
  • 2
Минобороны показало боевую работу расчетов САУ "Малка" в ходе спецоперации
  • 08.05 19:29
  • 1
Названо новейшее оружие Великобритании для Украины
  • 08.05 18:19
  • 2
Raytheon поставит партию ЗУР RAM Блок.2/2A в интересах ВМС США и нескольких инозаказчиков
  • 08.05 15:48
  • 3
Новый отряд добровольцев из Чечни отправится на Украину
  • 08.05 15:23
  • 2318
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.05 06:01
  • 8
Борис Титов: не надо стремиться заместить сто процентов импорта
  • 08.05 03:20
  • 16
Небесная атака на бронетехнику