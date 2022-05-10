В Италии выступили за запрет Украине применять итальянское оружие для ударов по территории России

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Украина не имеет права применять поставленное Италией оружие для ударов по территории России, все передаваемое Киеву вооружение должно использоваться только для самозащиты. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Входящее в правящую коалицию Италии движение "5 звезд" выступает против направления на Украину наступательного вооружения, также против отправки Киеву тяжелого оружия выступает и партия "Лига". Заявляется, что поставленное на Украину оружие может использоваться только для самозащиты, но никак не для нанесения ударов по российской территории.

Мы должны оказывать поддержку Украине и ее армии в целях законной самозащиты, но в то же время Италия продолжает работать над достижением мира. Но мы не можем поставлять оружие, чтобы наносить удары по российской территории

- заявил Ди Майо.

В настоящее время правительство Италии готовит новый декрет о направлении военной помощи Киеву, в которую могут войти системы ПВО и САУ. Конкретный список планируемого к поставке оружия пока засекречен, но в него точно входят тяжелые вооружения, против чего выступает большинство итальянцев. В Риме считают, что поставляя оружие на Украину, Италия втягивается в конфликт. Ранее Рим ограничивался отправкой Киеву только обмундирования и минометов.

А вот в Британии придерживаются противоположного мнения и считают, что Киев может применять поставляемое Лондоном оружие для нанесения ударов по российской территории. Как недавно заявил замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи, британское правительство считает законным нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры России. Вторил ему и премьер Борис Джонсон.

Украинцы бесспорно имеют право защищать себя. Они были атакованы с территории России, они имеют право защищать себя

- заявил он.