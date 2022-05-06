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Российские военные захватили украинский Т-64 с редкими пулями

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Танк Т-64БМ "Булат"
Танк Т-64БМ "Булат".
Источник изображения: rg.ru

Российские военные захватили украинский танк Т-64БМ в ходе наступления в направлении города Красный Лиман. В боекомплект машины входят зажигательные пули МДЗ-М, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Патроны МДЗ-М с зажигательной пулей мгновенного действия входят в боекомплект танкового крупнокалиберного пулемета НСВТ. Отмечается, что после попадания пули МДЗ-М самовоспламеняются и поджигают небронированную технику.

Т-64БМ разработали на основе советского танка Т-64Б, который представили в 1976 году. Модернизированный танк получил новый прицельный комплекс, динамическую защиту «Нож» и комплекс управляемого вооружения.

В апреле в публикации «Российской газеты» оценили возможности танков Т-72, которые Польша направила Украине.

Ранее в том же месяце в ходе спецоперации в Донбассе заметили модернизированный танк Т-90М с покрытием, которое снижает заметность.

В марте в публикации Defense News сообщили, что танки украинского производства бесполезны в Пакистане. Двигатели танков приспособлены для работы с определенным сортом смазочного масла.

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Страны
Пакистан
Польша
Россия
Украина
Продукция
Т-64БМ Булат
Т-72
Т-90 "Владимир"
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