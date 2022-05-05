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В США оценили стоимость истребителя шестого поколения

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Платформа нового поколения Next Generation Air Dominance (NGAD)
Платформа нового поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).
Источник изображения: www.thedrive.com

Программа по созданию американских истребителей шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) может стать самой дорогой авиационной программой в истории. Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл сообщил, что каждый самолет будет стоить несколько сотен миллионов долларов, передает Defense News.

По оценкам Кендалла, истребитель, который разрабатывают в рамках программы NGAD, будет «невероятно эффективным» самолетом. Истребитель будет действовать вместе с менее дорогими беспилотными платформами, которые позволят расширить его возможности.

ВВС планирует, что ведомые беспилотники будут стоить вдвое меньше, чем пилотируемые самолеты. Это значит, что беспилотные аппараты будут дороже истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Кендалл отметил, что ВВС прорабатывает в рамках программы NGAD шаги, которые позволят снизить эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе. Модульная конструкция позволит сократить расходы на модернизацию и техническое обслуживание.

Ранее стало известно, что NGAD создается с программным обеспечением (ПО) управления полетом, полностью отделенным от ПО, управляющего системами миссии. Это позволит ускорить внедрение новых технологий.

В марте издание The Drive сообщило, что ВВС США планируют списать часть истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Средства, которые могли потратить на модернизацию F-22, вложат в работу над NGAD.

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Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Проекты
БПЛА
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