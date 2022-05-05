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Удар «Бука» по украинскому МиГ-29 в Харьковской области показали на видео

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«Звезда»

Телеканал «Звезда» показал видео удара российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» в Харьковской области.

В ходе работы «Бук-М2» нанес удары по воздушной цели. Позже в командном пункте батареи ПВО зафиксировали, что под Изюмом был ликвидирован украинский МиГ-29.

Ранее Министерство обороны России показало кадры работы расчетов самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» в ходе спецоперации на Украине. В частности, были уничтожены позиции 203-миллиметровых самоходных установок 2С7 «Пион» и батареи 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С7 Пион
Бук-М2
Д-30 2А18
Компании
Минoбороны РФ
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