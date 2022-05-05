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Работу установки «Малка» в ходе спецоперации показали на видео

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«Известия»

Министерство обороны России (МО РФ) показало на видео работу расчетов самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» в ходе спецоперации на Украине. Кадры опубликовала газета «Известия».

Как рассказал старший наводчик Матвей, работу «Малки» корректируют с помощью беспилотников. «Результат работы всегда зависит от слаженности расчета», — сказал он. В частности, были уничтожены позиции 203-миллиметровых самоходных установок 2С7 «Пион» и батареи 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российское Минобороны показало применение перспективной радиолокационной станции и зенитно-ракетного комплекса С-300В. Ведомство регулярно демонстрирует на видео различные типы вооружений, которые используются для боевых действий на территории Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С7 Пион
Д-30 2А18
С-300
С-300В
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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