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Известия.ru

МО показало работу расчетов САУ «Малка» при контрбатарейной борьбе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России (ВС РФ) продолжают боевую работу по поражению огневых позиций артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), опорных пунктов и районов сосредоточения украинской военной техники. Минобороны показало, как с боевыми задачами справляется самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» при ведении контрбатарейной борьбы.

Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России (ВС РФ) продолжают боевую работу по поражению огневых позиций артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ), опорных пунктов и районов сосредоточения украинской военной техники. Минобороны показало, как с боевыми задачами справляется самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» при ведении контрбатарейной борьбы.


«Нас корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов. Производим выстрел. Попадаем в цель. Поразили позицию самоходной установки 2С7 «Пион» ВСУ. Результат работы всегда зависит от слаженности расчета», — рассказал о работе расчета старший наводчик САУ «Малка» Матвей.

Корректировка боевой работы артиллерийских расчетов проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов. В ходе проведения спецоперации расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» нанесли удары по позициям артиллеристов ВСУ.

В частности были уничтожены позиции стоящих на вооружении артиллерийских подразделений украинских военных 203-мм самоходных установок «Пион» и батареи 122-мм гаубицы Д-30.

Как заявили артиллеристы ВС РФ, цели достойные и очень сложные, для их поражения приходится применять все имеющиеся практические навыки и умения.

Накануне, 3 мая, военные показали работу радиолокационных станций «Ниобий» — это несколько разных боевых машин, объединенных между собой специальным каналом связи. Система помогает идентифицировать мишени комплексам С-300, которые начинают работу по воздушным объектам.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С7 Пион
Д-30 2А18
Небо РЛК
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