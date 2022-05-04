На севере Ирака идёт военная операция иракской армии против сил Рабочей партии Курдистана

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В воскресенье 1 мая на территории северной иракской провинции Синджар вспыхнули ожесточенные бои между подразделениями вооруженных сил Ирака и Отрядами сопротивления Синджара – местного вооруженного формирования, состоящего из езидов. Напомним, что езиды – курдский народ, исповедующий древнюю религию езидизм и населяющий северные районы Ирака.

2 мая бои распространились на город Синуне, что вынудило проживающих в Синджаре езидов в спешке покидать свои дома. Не менее 200 семей направились в соседний Духок, в провинцию, которая находится под контролем Регионального правительства Курдистана. Поскольку семьи у езидов многочисленные, речь идет о более чем тысяче перемещенных лиц.

Отряды сопротивления Синджара контролировали большую часть провинции с 2014 года. Тогда они вместе с Рабочей партией Курдистана участвовали в боях против «Исламского государства» (*террористическая организация, запрещена в России). После вытеснения боевиков из провинции, Отряды сопротивления остались в Синджаре и долгое время контролировали ситуацию в ней.

Езиды не раз сталкивались с геноцидом со стороны религиозных фанатиков. Так, в 2014 году в Синджаре боевиками ИГ* были казнены не менее 5000 езидов. Сотни женщин и девочек были похищены. Сейчас тысячи езидов остаются в лагерях беженцев в Иракском Курдистане, так как опасаются возвращаться в родные дома в Синджаре.

Иракская армия, которая направилась в Синджар, явно подталкивалась к наступлению на провинцию Анкарой. Турция крайне воинственно настроена по отношению к Рабочей партии Курдистана и любым силам, которые могут быть с ней связаны. Поэтому присутствие Отрядов сопротивления в Синджаре действовало на Анкару раздражающе. Турция неоднократно бомбила Синджар, а в настоящее время ведет наступление на позиции курдских формирований на севере Ирака. Не исключено, считает ряд аналитиков, что Турция надавила на Багдад, потребовав от властей Ирака или зачистить провинцию своими силами, или согласиться на ввод на ее территорию турецких войск.

Иракскому правительству также не по душе то, что Синджар находится под контролем езидских формирований. Поэтому формально армия Ирака наводит порядок в провинции, вытесняя с ее территории все негосударственные вооруженные формирования.

Однако возникает вопрос, кто будет защищать езидское население от фанатиков, если из провинции уйдут или будут уничтожены вооруженные Отряды сопротивления? Вряд ли правительство Ирака способно, да и имеет желание, защищать езидов, не говоря уже о позиции Турции.

Сами Отряды сопротивления отступать не желают. Их командир Шебат Эреб заявил курдскому новостному веб-сайту ANF, что формирования будут продолжать защищать свою землю.

Мы готовы к любому сценарию возможного нападения на провинцию. Мы защищаемся. Мы дожили до этих дней благодаря нашим мученикам и мы имеем полное право защищаться и управлять собой

- заявил лидер Отрядов сопротивления Шебат Эреб.

Однако борьба езидов за право жить на своей земле мало интересует так называемое «мировое сообщество». Судьба украинских националистических боевиков интересна Западу намного больше, чем жизни тысяч представителей ближневосточного народа. Да и спецоперация Турции на территории суверенного Ирака – это «другое», и почему-то актом агрессии не считается...