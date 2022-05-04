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Военное обозрение

Ракетный удар по позициям ВСУ под Харьковом превратил украинскую военную технику в груды металлолома

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Источник изображения: topwar.ru

Опубликованы кадры с разгромленных позиций вооружённых сил Украины в Харьковской области. Речь идёт о позициях украинских войск, на которых размещались различные вооружения, включая тактические ракетные комплексы «Точка-У».

Военкоры «Русской весны» демонстрируют видео с тем, что осталось от военной техники, которая применялась вооружёнными силами киевского режима.

Можно видеть уничтоженные радиолокационные станции, пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300. Уничтожены военные тягачи, пусковые установки упомянутых комплексов «Точка-У».

Уничтожен и непосредственно ангар, в котором укрывались украинские вооружения.

По некоторым данным, этот объект находился не далее чем в 2 км от Харькова. С его позиций ВСУ пытались не только прикрывать военные объекты в самом Харькове, но также и наносили удары по российским позициям и жилым районам – в том числе на Изюмском направлении.

Участник операции по уничтожению украинской военной техники под Харьковом сообщает о том, что обстрел с этих позиций ВСУ осуществлялся регулярно. Теперь, в результате ракетного удара, от военной техники на этих позициях в большинстве своём остались обгоревшие остовы и груды металлолома.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
С-300
Точка-У
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