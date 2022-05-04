Спущен на воду головной корабль комплексного снабжения типа BRF для ВМС Франции

29 апреля 2022 года на крупнейшем французском судостроительном предприятии Chantiers de l’Atlantique в Сен-Назере состоялась церемония спуска на воду (вывода из сухого строительного дока) строящегося для военно-морских сил Франции головного корабля комплексного снабжения нового поколения А 725 Jacques Chevallier типа BRF (Bâtiments Ravitailleurs de Force) в серии из четырех единиц.

Головной спущенный на воду (выведенный из сухого строительного дока) на французском судостроительном предприятии Chantiers de l’Atlantique строящийся для ВМС Франции корабль комплексного снабжения А 725 Jacques Chevallier типа BRF (Bâtiments Ravitailleurs de Force). Сен-Назер, 29.04.2022 (с) Saint-Nazaire et Agglomération

Сообщено, что начало заводских ходовых испытаний Jacques Chevallier (строительный номер С35) запланировано на октябрь 2022 года, после чего в начале 2023 года корабль должен перейти для прохождения государственных испытаний в Тулон. Передача головного корабля ВМС Франции запланирована на первую половину 2023 года, а достижение им начальной оперативной готовности - к концу 2023 года. Корабль получил название в честь Жака Шевалье (1921 - 2009), бывшего главным конструктором ядерных реакторов первых французских атомных подводных лодок.

Напомним, что в январе 2019 года европейская оборонная закупочная организация Organisation for Joint Armament Co-operation (OCCAR) от лица Главного управления вооружений (Direction Générale de l’Armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции подписала контракт с французскими судостроительным объединением Naval Group и верфью Chantiers de l'Atlantique (Сен-Назер) на строительство для ВМС Франции четырех кораблей комплексного снабжения нового поколения типа Bâtiments Ravitailleurs de Force (BRF, также используется англоязычное обозначение Logistic Support Ships - LSS). Cтоимость контракта составила 1,7 млрд евро (с НДС). Контракт также включает техническую поддержку кораблей в течении шести лет их эксплуатации и подготовку личного состава.

Церемония первой резки стали для головного корабля Jacques Chevallier типа BRF состоялась на Chantiers de l’Atlantique в Сен-Назере 18 мая 2020 года. Строительство кораблей типа BRF ведется при участии итальянского судостроительного объединения Fincantieri, которое на своей верфи в Кастелламмаре-ди-Стабия близ Неаполя изготавливает часть корпусных секций. Окончательная стыковка корпуса головного корабля из секций французской и итальянской постройки была произведена в строительном сухом доке Chantiers de l’Atlantique 16 декабря 2021 года.

Второй корабль этого типа Jacques Stofkopff был начат постройкой 1 февраля 2022 года и его планируется передать французскому флоту в 2025 году. Третий корабль Emile Bertin должен быть сдан в 2027 году, а последний Gustave Zédé должен быть введен в строй к началу 2029 года.

В составе ВМС Франции четыре корабля типа BRF должны заменить четыре танкера снабжения типа Durance постройки 1980-х годов (один из которых уже списан в 2015 году, а другой - в 2021 году). Сейчас вывод из состава флота двух оставшихся танкеров запланирован на 2024-2028 годы.

Корабли типа BRF заказаны в рамках совместной франко-итальянской программы под эгидой OCCAR, и их проект разработан итальянским судостроительным объединением Fincantieri на основе построенного последним для итальянского флота корабля комплексного снабжения Volcano, введенного в строй 12 марта 2021 года. Тем самым ВМС Франции были отвергнуты продвигавшиеся Naval Group проекты кораблей комплексного снабжения под шифром BRAVE (Batiment RAvitailleur d'Escadre), вызывавшие в свое время интерес и у ВМФ России. Программа приобретения четырех новых кораблей комплексного снабжения под шифром FLOTLOG (Flotte Logistique) осуществлялась ВМС Франции с 2012 года. Франко-итальянское соглашение о выборе итальянского проекта для кораблей FLOTLOG было подписано в октябре 2018 года.

Выбор ВМС Франции в пользу итальянского проекта был осуществлен в рамках развития партнерства между Naval Group и Fincantieri, заключивших в 2019 году соглашение о создании совместного предприятия NAVIRIS. Строительство кораблей BRF осуществляется на сен-назерской верфи Chantiers de l'Atlantique (с 2008 по 2016 годы контролировавшейся южнокорейской группой STX как STX France, и осуществившей в том числе постройку двух кораблей типа Mistral по контракту с Россией), на которую Fincantieri длительное время имела виды. В сентябре 2017 года Fincantieri заключила соглашение о приобретении 51% доли в Chantiers de l'Atlantique, после чего этой верфи было возвращено ее историческое название, еще 13% акций сен-назерской верфи оставались у Naval Group и 33% у французского государства. Данное соглашение стало важным шагом в реализации программы BRF именно на франко-итальянской основе.

Однако данное соглашение о приобретении Fincantieri контрольного пакета Chantiers de l'Atlantique так и не было реализовано, в основном из-за значительного политического сопротивления с французской стороны и давления антимонопольных органов ЕС, и было расторгнуто в январе 2021 года (в итоге французскому государству сейчас принадлежит 84,34% сен-назерской верфи, а Naval Group - еще 11,67%). К этому добавилось то обстоятельство, что ввиду краха рынка круизных лайнеров из-за пандемии коронавируса в 2020-2021 годах Fincantieri сама в значительной мере потеряла интерес к приобретению Chantiers de l'Atlantique. Сейчас судьба Chantiers de l'Atlantique останется в неопределенности, и наиболее вероятной видится возможность ее объединения с Naval Group.

Сама Naval Group выступает в программе системным интегратором кораблей типа BRF и установщиком на них оборудования и вооружения. Основные электронные системы поставляет группа Thales.

Корабли BRF являются крупными судами полным водоизмещением 31 тысяча тонн, длиной 194 м и шириной 27,4 м, с двойным корпусом. Дизель-электрическая двухвальная главная энергетическая установка общей мощностью 25 мВт включает четыре дизель-генератора и два электродвигателя и обеспечит скорость полного хода 20 уз. Автономность 60 суток, дальность плавания экономическим ходом 8000 миль. Экипаж 140 человек с возможностью принять еще 60. Вооружение составят две новые 40-мм артиллерийские установки Nexter Thales Rapidfire с 40-мм пушкой 40CTAS. На корабле обеспечено постоянное базирование одного вертолета NH90 в ангаре.

Корабль BRF будет способен принимать 13 тысяч куб м топлива и жидких грузов и 1500 тонн сухих грузов, включая грузы в контейнерах. Устанавливаются четыре станции передачи грузов на ходу. Также корабль будет оборудован ремонтными мастерскими и установками по очистке отходов.

Спуск на воду (вывод из сухого строительного дока) на французском судостроительном предприятии Chantiers de l’Atlantique головного строящегося для ВМС Франции корабля комплексного снабжения А 725 Jacques Chevallier типа BRF (Bâtiments Ravitailleurs de Force). Сен-Назер, 29.04.2022 (с) Naval Group, Bernard Biger, Christian Robert, Frank Dubray

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