МО РФ: Артиллерией уничтожено 36 военных объектов ВСУ и до 170 националистов

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал на брифинге в понедельник об итогах применения в течение дня на Украине боевой авиации, ракетных войск и артиллерии.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России поразила 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Ракетные войска за день уничтожили 4 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 2 пункта управления, в том числе командный пункт украинской 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Подаловка", - говорится в сообщении Минобороны России.

В свою очередь российские артиллерийские подразделения точными попаданиями поразили 2 пункта управления ВСУ, 8 артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего артиллерией было уничтожено 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ и до 170 националистов.

Иван Петров