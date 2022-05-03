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Российская газета

МО РФ: Артиллерией уничтожено 36 военных объектов ВСУ и до 170 националистов

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал на брифинге в понедельник об итогах применения в течение дня на Украине боевой авиации, ракетных войск и артиллерии.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России поразила 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Ракетные войска за день уничтожили 4 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 2 пункта управления, в том числе командный пункт украинской 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Подаловка", - говорится в сообщении Минобороны России.

В свою очередь российские артиллерийские подразделения точными попаданиями поразили 2 пункта управления ВСУ, 8 артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего артиллерией было уничтожено 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ и до 170 националистов.


Иван Петров

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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