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«Глонасс-К» пополнил ГЛОНАСС

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Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К"
Макет российского космического аппарата серии "Глонасс-К".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Спутник «Глонасс-К» № 705, запущенный в октябре 2020 года, пополнил Глобальную навигационную спутниковую систему (ГЛОНАСС), сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«По сообщению центра управления системой ГЛОНАСС, космический аппарат "Глонасс-К" № 705 (11 рабочая точка), выведенный на орбиту 25.10.2020 г., введен в состав орбитальной группировки в 14:30 (мск) 28.04.2022 года и используется по целевому назначению», — написал глава госкорпорации.

По его словам, таким образом началось развертывание орбитальной группировки ГЛОНАСС нового поколения.

В апреле ТАСС, ссылаясь на презентацию генерального директора компании «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени академика Решетнева Николая Тестоедова, сообщил, что до 2030 года в России запустят около 15 навигационных космических аппаратов «Глонасс-К2».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-К
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
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